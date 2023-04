Pupo: “GF Vip? Signorini mi rivuole opinionista, ecco la mia risposta”/ “Mia figlia Clara fece i casting ma…”

Clara Ghinazzi, la figlia di Pupo ha fatto i casting per il Grande Fratello Vip ma…

Ospite del talk de Il Fatto Quotidiano di Claudia Rossi e Andrea Conti, Pupo è tornato a parlare della sua avventura come opinionista al Grande Fratello Vip, svelando aneddoti e inediti risvolti. Il primo riguarda sua figlia Clara, che avrebbe partecipato ai casting del reality come concorrente. Prima però, Pupo si è espresso sulla notizia del possibile ritorno della versione ‘Nip’ del programma, dicendosi d’accordo con questa scelta.

“Se è giusto che la trasmissione torni con i nip? Sì Credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti Vip, ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione.” ha dichiarato il cantante. Così ha svelato: “Tra l’altro ho incontrato Signorini l’altro ieri, ci siamo salutati a Mediaset da Silvia Toffanin Verissimo. E mi ha detto ‘hai fatto una canzone con tua figlia!’. Lui conosce Clara perché l’aveva provinata l’anno scorso per il Grande Fratello Vip. Ma gliel’ho impedito di partecipare, le ho impedito di andarci praticamente.”

Pupo torna opinionista al Grande Fratello? La sua risposta

Pupo ha quindi raccontato di essere molto legato ad Alfonso Signorini, motivo per il quale il loro incontro è stato una gioia accolta da abbracci e complimenti. Poi Signorini avrebbe proposto al cantante di tornare al Grande Fratello come opinionista: “Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!”. Insomma, Pupo non ha intenzione di tornare a sedere sulla poltrona da opinionista del GF, che qualche anno fa lo vide protagonista al fianco di Antonella Elia.

