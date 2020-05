Pupo, Mara Venier “boutique chiusa come Amanda Lear?”/ La madre “È diventato un omo”

Pubblicità

Pupo ospite di Mara Venier a Domenica In ha regalato un divertentissimo siparietto con la madre Irene che all’improvviso è spuntata nella sua casa. Il cantante sta condividendo questi giorni di quarantena per via dell’emergenza Coronavirus con la moglie Anna, le figlie e l’amatissima mamma Irene. Un ricordo anche per il padre: “era il postino di Ponticino, si chiamava Fiorello. Una volta siamo stati ospiti di Carlo Conti. Mi ricordo che una volta mio papà ebbe un’uscita poco simpatica e sopra le righe, ma la mia mamma è ancora con me” ed ecco spuntare a sorpresa la mamma Irene. “Buonasera, la guardo tutte le domeniche” dice mamma Irene alla Zia Mara e rivela “io canto in Chiesa tutte le domeniche”. Poi la Venier “posso darti del tu” con mamma Irene che risponde “si si” e poi canta un canto della Chiesa. Sul finale la rivelazione inaspettata di mamma Irene: “da ragazzo mi ha fatto tribolare, ma ora è un uomo perfetto, non fa una grinza, da ragazzo le combinava di tutte, andava dietro a tutte le donne, me le portava anche in casa”. Non è una novità la passione per le donne di Pupo, ma a sorpresa la madre fa una gaffe dicendo “è diventato un ‘omo’”. Le parole della mamma spingono la Venier a fare una divertentissima battuta: “boutique chiusa come Amanda Lear?” parafrasando le dichiarazioni della showgirl che proprio in tv aveva raccontato di aver chiuso con l’amore. Un momento esilarante che ha fatto tanto divertire il pubblico italiano.

Pupo e mamma Irene: “Se sono diventato un omino e perchè ho toccato il fondo”

Non solo, Pupo durante la sua lunga chiacchierata con Mara Venier a Domenica In ha anche raccontato i momenti di difficoltà incontrati durante la sua lunga carriera. “Se sono diventato un omino e perchè ho toccato il fondo, ai tempi del terribile gioco d’azzardo portavo anche i miei amici a casa…” – rivela il cantante che quest’anno ha festeggiato i 40 anni di una delle sue hit “Su di noi”. “Non mi sono mai stancato di stupirmi anche a distanza di più di 40 anni, di stupirmi ogni qual volta un russo, un americano, un sud americano, un tedesco si emozionava nell’ascoltare le mie canzoni” – ha detto il cantante che ha proseguito sottolineando – “è il segreto della musica che ha un linguaggio internazionale”. Infine ha anche raccontato la sua quarantena in famiglia con la moglie Anna: “sto facendo la vita che fanno le persone che devono stare a casa e seguire le indicazioni” e per il futuro ha grandi speranze: “la vivo con grande speranza con la sicurezza che torneremo presto alla normalità”.



