Pupo festeggia 40 anni di Su di noi/ “L’amore eterno è raro” (Domenica In)

Pupo ospite di Mara Venier a Domenica In per festeggiare i 40 anni di “Su di noi”. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni è tornato protagonista con un nuovo brano dal titolo “Il rischio enorme di perdersi” lanciato in piena emergenza sanitaria da Coronavirus. Un brano inedito che arriva a poche settimane dal brano che il cantante ha interpretato per la Russia, paese che si è dimostrato solidale con l’Italia sin dall’inizio della pandemia da Covid-19. La canzone, pubblicata il 1 maggio 2020, è stata presentata così dal cantante: “Il Rischio enorme di perdersi” è infatti la storia, in questo momento particolare che tutti noi stiamo vivendo, di ciò che ci ha stravolto, che ci accomuna e ci costringe a rivedere tutto”. Un brano che il cantante ha voluto realizzare come “un piccolo gesto di speranza, di luce, nato dall’osservare lo sguardo disorientato di mia figlia che è poi lo stesso di tutti i figli di tutto il mondo di fronte a ciò che stiamo vivendo”.

Pupo, il cantante sul post Coronavirus: “domani non sarà peggio di oggi”

“Di sicuro domani non sarà peggio di oggi. Peggio di così è impossibile” con queste parole Pupo commenta l’emergenza sanitaria da Coronavirus che da circa due mesi ha stravolto le nostre vite e l’Italia. Tutto il Paese è in un lockdown, come peraltro il resto del mondo, che si preannuncia disastroso dal punto di vista economico considerando che i mercati sono in grandissima difficoltà; un momento tragico che lo stesso Pupo ha descritto così: “i danni prodotti dalla pandemia, i morti che abbiamo dovuto piangere, quest’atmosfera di paura resteranno nella nostra memoria. La gente è spiazzata, non vede il pericolo ma sa che c’è, che potrebbe annidarsi in un amico, in un familiare. La realtà ci è cambiata in un istante, velocemente, proprio secondo lo stile dei nostri tempi”. Nonostante tutto il dolore e la paura, il cantante ha un messaggio di speranza e positività per il popolo italiano: “dall’apocalisse si rinasce, quindi prima o poi le cose andranno meglio, anche se vedo davanti a noi un futuro moralmente sgretolato. Ci riprenderemo piano piano, cambiando le abitudini e gli stili di vita”.

Pupo poliamoroso: “L’amore eterno è raro”

La fama di Pupo non è solo legata alla sua carriera di cantante e al grande successo di “Su di noi”, brano che quest’anno festeggia 40 anni di vita, ma anche per la sua vita privata. Il cantante, infatti, non ha mai fatto mistero di essere poliamoroso: ossia di amare due donne. Si tratta della moglie e dell’amante con cui ha un rapporto di amore da tantissimi anni. Durante un’intervista rilasciata a Off de Il Giornale il cantante si è soffermato a parlare proprio del tema dell’amore precisando: “l’amore eterno è raro, ma è sempre esistito. È una anomalia di questo tormentato sentimento. Ma secondo me chi si innamora eternamente di qualcuno, alla base ha dei seri problemi. Poi, siccome tutti quanti noi siamo pieni di problemi, è giusto che ognuno viva la vita che si merita e che gli capita”. Non solo, Pupo ha anche spiegato cosa significa il sesso per lui: ” è alla base di tutte le scelte che facciamo fino ad un certo punto della nostra esistenza; poi, da una certa età in avanti, in condizioni normali si intende, perde sempre più di importanza” – lanciando poi un consiglio a chi è costretto in quarantena per via del Coronavirus – “presto tutto finirà. Continuate a fare l’amore e, se siete soli, organizzatevi bene con l’autoerotismo. Non si diventa ciechi, ve lo garantisco!”.