Pupo preoccupato da Francesco Totti/ “Anni fa giocai con lui ad un torneo di poker…”

Il noto cantante e conduttore Pupo ha confessato di essere preoccupato per Francesco Totti. L’artista è stato intervistato nelle scorse ore dal Quotidiano Nazionale, ed ha raccontato le proprie preoccupazioni per via della presunta “ludopatia” dell’ex capitano della Roma. Nelle scorse settimane sono emerse una serie di indiscrezioni, tutte ovviamente da confermare, che sottolineano degli ingenti movimenti di denaro da parte di Totti e operazioni connesse ai casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas.

Mario Caucci, ex marito Noemi Bocchi "Lei è furba…"/ "Totti ha sfasciato la famiglia"

Pupo è noto per avere un passato legato al gioco d’azzardo durante il quale l’artista ha toccato il fondo, pensando anche al suicidio, e proprio per questo è stato interpellato sull’argomento. Ha raccontato di aver giocato a carte proprio con l’ex marito di Ilary Blasi e in quell’occasione ha notato degli indizi che solo un ex ludopatico come appunto Pupo sarebbe in grado di scovare: «Ho giocato a poker con Francesco Totti – ha detto il cantante – una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7».

Totti, Rolex venduti a Montecarlo "Non so di chi c*zzo siano"/ Amico: "Lui è onesto"

PUPO PREOCCUPATO DA TOTTI: “HA LE CARATTERISTICHE CHE SI RITROVANO NEI LUDOPATICI”

Quindi Pupo ha proseguito: «Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia». In ogni caso, il gioco d’azzardo di Totti e i presunti movimenti di denaro ingenti sono tutti da dimostrare, in quanto al momento si tratta solo di illazioni.

Domenica sera il programma di La7, Non è l’Arena, ha cercato di approfondire la questione parlando con un amico intimo del Pupone, è questi ha spiegato chiaramente con l’ex attaccante sia una persone onesta. Il programma di La7 ha anche interpellato Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi, che invece si è concentrato più sull’aspetto gossipparo della vicenda. Come sempre la vicenda ha ancora molti aspetti da approfondire.

Totti e Ilary: accordo separazione?/ Dalle borse ai gioielli: si tratta pure per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA