Pupo risponde all’attacco di Signorini a Verissimo: “Non dubitare della mia lealtà”/ “Ci conosciamo bene e…”

Pupo rompe il silenzio dopo l’attacco di Alfonso Signorini a Verissimo

Continua il botta e risposta a distanza tra Pupo e Alfonso Signorini sul Grande Fratello. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal conduttore a Verissimo, è il cantante a rispondere, questa volta attraverso i social. Ma facciamo un passo indietro, a quando Pupo, in un’intervista a La Repubblica, diceva del Grande Fratello: “Non avevo la forza di vederlo per quanto faceva ca*are! C’era un autore che lo guardava per me”, con riferimento a quando era uno degli opinionisti del reality.

A queste dichiarazioni sono seguite quelle di Signorini, che stuzzicato da Silvia Toffanin si è detto molto deluso dalle uscite del cantante e amico: “la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta”, ha ammesso, lanciandogli poi la stoccata: “se un programma ti ha così schifo, come tu hai dichiarato, non rinnovi un contratto per la seconda volta!”

Pupo risponde a Signorini: “Non dubitare della mia lealtà e onestà”

Pochi giorni dopo la replica di Signorini a Verissimo, Pupo torna a parlare. Lo fa questa volta attraverso il suo profilo Instagram, dove, accanto ad una foto che lo vede proprio con Alfonso, scrive: “Sono ancora in Russia, a Ekaterinburg. Mia moglie mi ha detto di aver visto il mio amato amico Alfonso Signorini. Alfonso, io e te ci conosciamo troppo bene. Non dubitare mai della mia lealtà e della mia onestà. Tvb”

Un messaggio che ha scatenato molti commenti del web, tra chi si schiera con Pupo e chi invece con Signorini. Tra questi secondi c’è chi scrive: “Non voglio difendere Signorini perché se fossi stato al posto di Pier Silvio l’avrei cacciato insieme alla D’Urso, però in questo caso ha ragione: per due edizioni hai fatto l’opinionista e ti hanno pagato molto bene, se ti faceva ca*are non avresti dovuto accettare… Quindi non sei stato coerente…”

