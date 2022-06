Pupo torna al Grande Fratello Vip?/ “Lo farei solo ad una condizione…”

Pupo torna al Grande Fratello Vip?

Pupo, dopo essere stati lontani dalla televisione, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato della decisione di allontanarsi dal piccolo schermo. Una scelta presa con consapevolezza di cui ha svelato le ragioni al Corriere. “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale. Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare. Quello che paga la tv non cambia la mia vita”, ha detto il cantante.

Pupo: "Poliamore? Non lo auguro a nessuno"/ "Anna e Patricia mi hanno migliorato ma si soffre"

“Non mi interessa aumentare la mia popolarità. Questi teatrini con artisti leggendari come Bobby Solo o Fausto Leali, sono utili solo al programma e poco e niente a chi vi partecipa”, ha aggiunto.

Pupo torna al Grande Fratello Vip?

La scelta di allontanarsi dalla televisione è arrivata dopo l’addio al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, ruolo che ha ricoperto insieme ad Antonella Elia. Nella scorsa edizione del reality, al loro posto, c’erano Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A settembre, tuttavia, Alfonso Signorini sarà affiancato da due nuovi opinionisti. In attesa di scoprire chi saranno, Pupo tornerebbe a fare l’opinionista?

Pupo: “Avevo 7 mld di debiti, un miracolo che ci sia ancora”/ “Morandi mi aiutò”

“Quindi niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole. Ma per ora non se parla”, ha concluso. Niente ritorno al Grande Fratello Vip, dunque, per il cantante che, per tornare in televisione, attende una proposta che possa soddisfare le sue aspettative.

LEGGI ANCHE:

Pupo "criminale" per l'Ucraina/ "Mi ha inserito nella lista nera, ma non mi fermo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA