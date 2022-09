Purché finisca bene, Mai scherzare con le stelle!/ Curiosità, cast e trama del film

Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle! Il film in onda su Rai 1

Questa sera, giovedì 8 settembre, su Rai 1 va in onda il film “Mai scherzare con le stelle!”, con Alessandro Roja e Pilar Fogliati, per la regia di Matteo Oleotto. La pellicola fa parte del ciclo “Purché finisca bene” che è andato in onda sul primo canale del Cavallino dal 2014. I film sono 15, di cui “Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle!” è il numero 12, uscito a febbraio del 2020, e fa parte della quarta stagione. “È una commedia d’amore fresca e spiritosa, incentrata sull’interpretazione delle stelle. Il mio personaggio è una ragazza fissata con gli oroscopi, a cui dà primaria importanza e si innamora di questo giovane che è esattamente l’opposto, è un ingegnere di robotica”, ha spiegato Pilar Fogliati intervistata SpettacoloMusicaSport. Nel film l’attrice interpreta Ines, laureata in psicologia che lavora come netturbina ed è appassionata di astrologia. Alessandro Roja è Alfredo, ricercatore di ingegneria che sta mettendo a punto un robot in grado di leggere i desideri umani.

Un Maresciallo in Gondola/ Su Rete 4 il film con Ezio Greggio e Victoria Silvstedt

Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle! Il cast e le location

Nel cast di “Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle!” c’è anche Carlotta Natoli nei panni di Rosalyn, collega di Ines quarantenne che si prende a cuore le sorti della ragazza; Fiorenza Pieri è Erika, collega di Alfredo disposta a tutto pur di emergere; Roberto, migliore amico di Alfredo, è interpretato da Adriano Pantaleo; Emanuela Grimalda e Maurizio Fanin sono Marina e Antonio, i genitori adottivi di Ines. Infine Ariella Reggio veste i panni di Luisa, la vicina di Ines. Il film è stato girato tra Gorizia e Udine. Tra i luoghi rappresentati il Parco Basaglia di Gorizia, situato nel comprensorio dell’ex manicomio costruito tra il 1905 e il 1908, e il polo scientifico dei Rizzi a Udine.

Andiamo a quel paese/ Su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone

Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle! La trama del film

Ecco la trama del film “Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle!” in onda su Rai 1 questa sera, giovedì 8settembre, alle 21.25. Ines (Pilar Fogliati) e Alfredo (Alessandro Roja) abitano nello stesso palazzo: lei è laureata in psicologia ma lavora come netturbina e crede nell’astrologia, lui è un ingegnere tutto scienza e razionalità. I due non si sopportano da quando un tubo rotto a casa di Ines ha rischiato di compromettere il progetto di Alfredo, un robot in grado di capire i desideri degli esseri umani. Ma tutto cambia quando i genitori di Ines arrivano a casa della figlia, che non gli ha mai rivelato di lavorare come netturbina. A causa di un equivoco, i genitori si convincono che Ines e Alfredo siano fidanzati: la finta relazione li porterà a conoscersi meglio. Ma non sarà così facile arrivare al lieto fine…

LEGGI ANCHE:

Per pochi dollari ancora/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

© RIPRODUZIONE RISERVATA