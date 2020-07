Putin presidente fino al 2036/ Referendum Russia conferma riforma Costituzione

Vladimir Putin potrà rimanere Presidente della Russia fino al 2036: i timori delle opposizioni anti-Cremlino sono stati “confermati” con la vittoria schiacciante del referendum sulla riforma costituzionale previsto già prima dell’emergenza Covid-19 ma semplicemente rimandato per la pandemia. Dopo 30 anni di Costituzione post-Urss targato Boris Eltsin viene “archiviata” da Putin la lunga fase di uscita dal comunismo sovietico: con la riforma voluta dal Governo del Presidente, viene modificata la carta costituzionale (già approvata dal Parlamento) in cui si fa ripartire da zero il conteggio degli incarichi da Capo dello Stato del Presidente. Per questo motivo Putin potrà “aggirare” il limite di 2 mandati presidenziali consecutivi e poter così essere eletto nuovamente nel 2024 e nel 2030, arrivando a mantenere il potere idealmente fino all’età di 84 anni. In un primo momento la riforma costituzionale vedeva una maggior distribuzione di poteri al Parlamento, togliendoli al Cremlino ma dopo questa modifica sui mandati gli oppositori attaccano proprio Putin per voler rafforzare la propria leadership e rimandare la “guerra” tra i suoi luogotenenti sull’eredità politica del Presidente russo.

IL REFERENDUM DI PUTIN

Secondo la “nuova” Costituzione in Russia, il Presidente continuerà a nominare il Premier con la novità che però potrà essere indicato senza elezioni parlamentari se la Duma si opporrà per tre volte alla persona scelta dal Cremlino. I ministri risponderanno direttamente al Capo dello Stato e infine il presidente potrà anche sollevare dai loro incarichi i giudici della Corte Costituzionale e della Corte Suprema. Come poi segnala La Stampa, tra le modifiche inserite nel referendum e votate dalla maggioranza dei cittadini, «il Cremlino si dota di un antidoto contro le sentenze scomode dei tribunali internazionali – compresa la Corte europea dei diritti dell’Uomo – prevedendo che il diritto internazionale non si applichi nel caso in cui la Corte Costituzionale lo reputi in contrasto con la legge russa».

Da ultimo, il matrimonio si conferma solo tra uomo e donna e viene ribadita la “fede in Dio” nella Costituzione esaltando ancora di più la Chiesa ortodossa russa: terzo emendamento “contestato” è quello per cui si proibisce di cedere parti del territorio nazionale, escludendo così che il Cremlino possa restituire la Crimea all’Ucraina. Il sì alle modifiche della Costituzione sono stati il 77,92%, ma per incentivare la gente a votare in periodo di Covid-19 sono stati lanciati programmi di “premi” con voucher da regalare agli elettori per stimolare i consumi con acquisti di beni e servizi fino alla fine 2020.



