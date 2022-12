Qatar, morto fotoreporter Khalid al-Misslam/ Secondo giornalista deceduto in 48 ore

Un altro giornalista è morto durante i campionato mondiali di calcio in Qatar, ormai vicino alle sue battute finali. Secondo quanto riferito dai principali media online, a cominciare dal sito di TgCom24, si tratta di Khalid al-Misslam, un fotoreporter di Al Kass TV, che sarebbe deceduto improvvisamente. A dare notizia è stata la stessa emittente televisiva, che attraverso un post pubblicato sulla propria pagina twitter ha scritto: “I canali Al-Kass (tv pubblica locale che fa aparte del network di beIN Sports ndr) piangono la morte di Khaled Al-Musallam”. E ancora: “Piangiamo la morte del nostro fotografo e inviamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Stando a quanto riferito dal portale Gulf Times, “Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo”. Non sono state rese note le cause del decesso del giornalista arabo, così come riferito da Repubblica citando PeninsulaQatar e Gulf Times. L’emittente Al-Kass Tb rientra in un gruppo di otto canali sportivi che trasmettono 24 ore su 24 dal Qatar, e quattro di questi sono in chiaro mentre gli altri quatto sono visibili a pagamento sulla pay-tv del Qatar beIN Channels Network.

QATAR, MORTO KHALID AL MISSLAM DOPO GRANT WAHL: LE ACCUSE DEL FRATELLO

La morte di Khalid al-Misslam giunge a poche ore di distanza da un altro inspiegabile decesso avvenuto sempre in occasione dei mondiali del Qatar 2022, quella di Grant Wahl, considerato uno dei giornalisti sportivi più famosi d’America. Il collega lavorava per la Cbs, televisione d’oltre oceano che trasmette sport, ed è deceduto allo stadio, presso la tribuna stampa durante il match fra Argentina e Olanda valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo e vinto dalla selezione albiceleste dopo i calci di rigore.

Anche in questo caso si è trattato di una morte apparentemente inspiegabile ma il fratello di Grant Wahl è convinto che il giornalista sia stato ucciso (“Ma quale malore, è stato ucciso”), ricordando la sua protesta con addosso una maglia arcobaleno in difesa dei diritti della comunità Lgbt.











