Qua la zampa!/ Su Italia 1 il film con Dennis Quaid

Qua la zampa!, fil di Italia 1 diretto da Lasse Hallström

Qua la zampa! va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Si tratta di una commedia del 2017, titolo originale A dog’s purpose, distribuita da Eagle Pictures e prodotta da Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Pariah Entertainment Group, Walden Media.

La regia del film Qua la zampa! è di Lasse Hallström. Nel corso della sua carriera ha ricevuto tre nomination Oscar come miglior regista per Le regole della casa del sidro e La mia vita a quattro zampe e come migliore sceneggiatura non originale per La mia vita a quattro zampe. Nel cast abbiamo Dennis Quaid. La voce originale del golden retriever è di Josh Gad, mentre nella versione italiana è di Jerry Scotti. Il cast di Qua la zampa! è arricchito della presenza di Juliet Rylance, K.J. Apa, Britt Robertson, Logan Miller e Luke Kirby.

Qua la zampa! La trama del film

Qua la zampa! racconta la storia di Bailey un golden retriever che dopo essere morto diverse volte e reincarnato nei corpi di altri cani, cerca di trovare quale sia il senso della sua vita. Un giorno, quando ancora era un cucciolo, viene catturato dagli accalappiacani e allontanato dai suoi fratelli. Portato in canile viene soppresso.

A questo punto la sua anima si reincarna nel corpo di un Red Retriever che decide di fuggire dall’allevamento dove trascorre la sua vita in cerca della libertà. Durante la sua fuga viene catturato da due spazzini che lo chiudono nel furgoncino e vanno in un bar ad ubriacarsi. Il cagnolino non riesce a respirare, intrappolato nel retro della vettura, avverte che la sua vita sta finendo in quel momento. Per fortuna Elizabeth e suo figlio Ethan si accorgono della sua presenza e lo portano in salvo nella loro casa.

Da quel momento si unisce alla famiglia e viene chiamato Bailey. Il cucciolo finalmente ha capito che il suo scopo nella vita è stare accanto al suo piccolo padrone. I due trascorrono molte ore insieme e diventano inseparabili. Ethan diventa adolescente, ottiene una borsa di studio, trova la forza per cacciare di casa suo padre Jim, un alcolizzato violento e inizia a frequentare Hannah. La sua vita viene sconvolta, quando il suo amico Todd per vendetta fa scoppiare un petardo e manda a fuoco completamente la sua casa.











