Il significato de Il gattopardo, la curiosità sul film con Alain Delon e Claudia Cardinale

I telespettatori di Rai 1 si apprestano a riabbracciare uno dei film più amati della storia del cinema, in omaggio al grande Alain Delon, morto nelle scorse ore a 88 anni, la tv di stato ha deciso di riproporre il film Il gattopardo, in coppia con Claudia Cardinale. Dalla frase storica tutto deve cambiare affinché niente cambi, la pellicola ha fatto epoca e racconta i mutamenti e le trasformazioni economiche nella Sicilia durante l’annessine al regime borbonico all’Unità d’Italia, il tutto visto dalla prospettiva di Don Fabrizio, principe di Salina, che rappresenta un’antica famiglia feudale e sotto i suoi occhi passano davanti i cambiamenti dell’epoca.

Claudia Cardinale, chi è l'attrice: "Non mi sono mai sentita bella"/ "Pasquale Squitieri il mio unico amore"

Il film Il gattopardo è divenuto in qualche modo il simbolo di un mondo avviato verso il viale del tramonto e che rappresenta l’incapacità di resistenza con amarezza e disincanto, un cast rappresentato da Alain Delon e Claudia Cardinale, alla prova che ha dato vita anche alla loro amicizia, visto che i due hanno molto legato sul set, concedendosi delle gite in barca in Sicilia.

Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia/ "Per un periodo ci siamo lasciati, ma..."

Il significato de Il gattopardo, successo di critica e di pubblico che ricreò la Sicilia da zero

La coppia formata da Alain Delon e Claudia Cardinale resterà sempre ben impressa nelle memorie dei fan, travolti dalla dolorosa notizia della morte dell’attore francese, nella sua prova più celebre ne Il gattopardo di Luchino Visconti, che non si accontentò e per mettere in piedi il film decise di ricostruire da zero la Sicilia per le riprese del film nella regione, compresa la Porta di Palermo ma anche L’osservatorio e il palazzo principesco di Ciminna.

Il gattopardo con Alain Delon e Claudia Cardinale è un film di grande significato, ma anche uno dei preferiti del regista Martin Scorsese, che non ha mai nascosto il suo fascino per l’opera di inizio anni 60′ che ha segnato un’epoca.

Oroscopo della settimana 18-25 agosto 2024, Sagittario decolla in amore e Acquario stanco/ Le previsioni