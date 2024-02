GIUSEPPE GARIBALDI CHOC AL GRANDE FRATELLO 2024/ Parla cinese e cita Baudelaire: “Non sono un bidello”

Giuseppe Garibaldi rientra in Casa: la gag con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Giuseppe Garibaldi, nella puntata del Grande Fratello 2023 di questa sera, è rientrato ufficialmente nella Casa. Per l’occasione Alfonso Signorini ha architettato una trovata divertente all’insaputa sia del concorrente che di tutti gli altri gieffini. “Io ho fatto un po’ di ricerche e devo dire che ho scoperto la tua vera identità: non ci hai raccontato tutta la verità, ti abbiamo sgamato“, confessa il conduttore, artefice della gag. È stato infatti realizzato un video esperimento con l’intelligenza artificiale, mostrato a tutti in diretta, in cui si vede Giuseppe in Confessionale rivelare la sua “reale” identità: non è un bidello e collaboratore scolastico proveniente dalla Calabria, e non è nemmeno un barman.

Si tratterebbe infatti di un ricercatore scientifico specializzato in meccanica quantistica che, nella clip, parla anche in spagnolo, cinese, francese e cita Baudelaire. Il video è chiaramente un fake e, durante la messa in onda, Garibaldi scoppia a ridere mentre in salone tutti, freezati, reagiscono tra lo sbigottito e il divertito. Alla fine il gieffino rientra ufficialmente in Casa e, su indicazioni di Signorini, artefice di questa trovata, conferma di essere ciò che ha detto nella clip. Lo scherzo però regge pochi secondi perché Garibaldi scoppia a ridere e, quando la produzione sfreeza il gruppo, tutti corrono ad abbracciarlo dopo diversi giorni di distacco (Aggiornamento di Ruben Scalambra)

Grande Fratello 2024, bomba su Giuseppe Garibaldi: le parole di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello 2024 torna in onda questa sera con una nuova, attesissima puntata. La diretta ha preso il via, come consuetudine, con una breve clip che anticipa i temi caldi che verranno affrontati in puntata da Alfonso Signorini. Si parlerà di amore, essendo passato San Valentino, con la love story tra Letizia e Paolo e con il rapporto sempre piuttosto chiacchierato tra Mirko e Perla. Si parlerà dei contrasti tra Simona Tagli e alcuni coinquilini della Casa, tra cui Anita e Perla, ma anche dell’attesissimo rientro in gioco di Giuseppe Garibaldi.

Dopo alcuni problemi di salute, che l’hanno costretto ad un temporaneo ritiro dal reality, il concorrente questa volta rientrerà a tutti gli effetti nella Casa di Cinecittà. Ma ad alimentare il mistero sul suo ritorno sono le successive parole di Signorini che, snocciolando le anticipazioni di puntata nella clip di apertura, afferma: “Garibaldi è pronto a rientrare in Casa e a svelare la sua vera identità. Che significa? Che non è vero? Lo capirete tra poco“.

Giuseppe Garibaldi, il rientro in gioco nella puntata di questa sera

Parole che potrebbero passare inosservate ma che, invece, scatenano una vera e propria bomba attorno a Giuseppe Garibaldi. Qual è il significato delle parole di Alfonso Signorini? Il concorrente, che rientrerà nella Casa del Grande Fratello 2024, rivelerà la sua vera identità sinora tenuta nascosta? Al momento si possono avanzare solo ipotesi e supposizioni sulle enigmatiche dichiarazioni del conduttore, che aprono un vero e proprio mistero. Il rientro in gioco del gieffino sarà dunque l’occasione, forse, per rivelare anche qualcosa di finora tenuto nascosto.

Intanto la puntata prende il via con l’ingresso in studio di Alfonso Signorini, che apre le danze di questo nuovo lunedì sera con una nuova diretta imperdibile e ricca di temi da affrontare.











