Qualcosa è cambiato/ Video, su Rai 1 il film con Jack Nicholson (26 agosto 2019)

Qualcosa è cambiato andrà in onda alle 21.25 su Rai 1 oggi lunedì 26 Agosto. Si tratta di una commedia americana del 1997 con il titolo originale di As Good as it gets. Il cast vanta nomi stellari i due protagonisti sono infatti Jack Nicholson (Qualcuno volò sul nido del cuculo, Batman di Tim Burton, La promessa, Codice d’onore), Helen Hunt (Quello che le donne vogliono, Cast away, Un sogno da ricordare, Il sentiero dei ricordi, Il principe ranocchio) e poi Shirley Knight, Skeet Ulrich. La regia è stata affidata a James L. Brooks. La colonna sonora è stata tratta dal film Monty Phyton Brian di Nazareth cantata da Art Garfunkel.

Qualcosa è cambiato, la trama del film

In Qualcosa è cambiato Jack Nicholson interpreta uno scrittore misantropo ed isterico, il personaggio ha continui scontri con il suo vicino di casa, un pittore gay accompagnato da un cane. L’unica persona con cui riesce ad avere un dialogo è Helene Hunt che interpreta la cameriera del locale dove spesso va a mangiare. La donna disturbata dalle continue avances di Melvine gli chiede di farle un complemento, un pensiero vero che arriva direttamente dal cuore. Melvin nel frattempo è costretto a causa di varie vicissitudini a badare al cane del vicino finito in ospedale per vari motivi. Un giorno recandosi in ospedale non trova la cameriera e viene a sapere che è stata costretta a mancare per curare il figlio malato. La misantropia di Melvin, scrittore di romanzi rosa, subisce una brusca frenata, invia a casa di Carol, la cameriera, il suo medico personale affinché risolva i problemi di salute del figlio. Questo gesto a parere dello scrittore è stato spinto dal desiderio di riavere la donna a servigli il pranzo come da sua abitudine ma in realtà la giustificazione vacilla. Stesso cambiamento di personalità si vede nei confronti del pittore Simon che dilapida tutto il suo patrimonio durante la permanenza in ospedale causata da un’aggressione. Melvin appare infatti meno odioso nei confronti dei gay e si alternano momenti di confidenza con Simon e affetto nei confronti del cagnolino di cui si prende cura. L’epilogo vede i tre protagonisti in viaggio verso Baltimora, la città natale di Simon, intenzionato a chiedere un prestito ai suoi genitori per curarsi. Simon che a causa di una brutta depressione dopo l’aggressione non riusciva più a dipingere ritrova l’ispirazione grazie a Carol e al suo rapporto di amore e odio con Melvin. Lo scrittore durante il viaggio coltiva segretamente l’intendo di confessare i suoi sentimenti alla donna, il suo disturbo ossessivo però gli impedisce di dimostrare affetto tanto che Carol non vuole più vederlo. A salvare le sorti della situazione sarà Simon che convincerà l’amico a confessare il suo amore a Carol ed aprirsi a lei rivelandogli la sua malattia e permettendo alla donna di aiutarlo.

