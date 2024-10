Vivere l’esperienza di Ballando con le stelle significa cimentarsi, per i concorrenti, in panni inediti. Attori, conduttori, giornalisti; tutti sono chiamati a mostrare il meglio di sé alle prese con la danza e nell’edizione di quest’anno stiamo apprezzando il percorso di Alan Friedman che con grande determinazione ha accettato la sfida di destreggiarsi come ballerino. Il giornalista, così come chiunque scelga di accedere al talent, non ha chiaramente il physique du role. Per l’esperienza a Ballando con le stelle 2024 ha però deciso di farsi trovare pronto iniziando una dieta ad hoc.

Ma quale dieta ha fatto Alan Friedman e quanti chili ha perso prima di partecipare a Ballando con le stelle 2024? E’ stato proprio il giornalista a raccontare questo suo percorso alimentare che vale come dimostrazione di caparbietà e voglia di dare il meglio di sé per l’avventura nel talent. Si parte dall’esclusione dei carboidrati, zuccheri e ovviamente alcol. La dieta di Alan Friedman è iniziata lo scorso 29 luglio, dunque diverse settimane prima dell’esordio a Ballando con le stelle 2024 con il risultato di aver perso ben 13 chili.

Alan Friedman e la dieta per Ballando con le stelle 2024: “Ho perso 13 chili, ecco cosa ho mangiato…”

“Ho iniziato una dieta proteica il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta…”, queste le parole di Alan Friedman a proposito della dieta fatta per Ballando con le stelle 2024 – come riporta Il Messaggero – “Ho mangiato solo carne, pesce, verdura e yogurt e ho perso 13 chili”. Un percorso alimentare inedito per il giornalista, in linea con l’esperienza da ballerino nel talent di Milly Carlucci: “Nella mia vita ho fatto tante cose con il mio cervello ma non ho mai fatto nulla con il mio corpo”.

Insomma, la dieta di Alan Friedman è stata funzionale sotto diversi punti di vista e appurato quanti chili ha perso al termine del percorso alimentare può certamente dirsi soddisfatto oltre che pronto per dare il meglio di sé a Ballando con le stelle 2024. Dopo due puntate il bottino non è niente male; certamente il prosieguo delle prove e la maggiore consapevolezza in pista renderanno ancora più evidenti i vantaggi di aver osservato la dieta proteica e di aver perso 13 chili.