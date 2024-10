Trovare qualcuno che non conosca il ruolo di spicco, tra giornalismo e conduzione televisiva, di Alan Friedman è forse oltremodo difficile. Altrettanto non si può dire delle curiosità che riguardano la sua vita privata e dunque il rapporto con la moglie Gabriella Carignani. L’esperto di economia ha trovato un notevole baricentro professionale in Italia negli anni novanta e, proprio nel nostro Paese, ha dunque trovato anche l’amore della sua vita.

Ma chi è Gabriella Carignani, moglie di Alan Friedman? La curiosità sulla consorte è ovviamente anche frutto dell’attuale esperienza del giornalista a Ballando con le stelle 2024. Talent e reality spesso alimentano la curiosità su questioni di cronaca rosa e circostanze connesse; ma in questo caso vince la riservatezza. Entrambi non hanno mai amato mettere in vetrina il loro amore, rare sono infatti le esternazioni sul tema sentimentale da parte di Alan Friedman.

Alan Friedman e sua moglie Gabriella Carignani: un amore senza ‘vetrine’

Qualcosa sulla moglie di Alan Friedman – Gabriella Carignani – lo apprendiamo in sporadici accenni del giornalista. Un esempio è il primo incontro tra i due, avvenuto – come raccontato a La Volta Buona – in occasione del Summer Festival di Lucca. Il conduttore è infatti da 10 anni il padrone di casa dello show e dunque, facendo due calcoli, la relazione tra i due dovrebbe avere più o meno la stessa durata.

Data la grande riservatezza, non sappiamo se Alan Friedman e sua moglie Gabriella Carignani abbiano avuto dei figli. Certamente la minore esposizione della reciproca quotidianità non toglie nulla all’amore tra i due che sarà senza dubbio viscerale. Chissà che proprio grazie all’esperienza del giornalista a Ballando con le stelle 2024 non emergano nuove curiosità sul rapporto con la moglie Gabriella Carignani; sicuramente quest’ultima sarà la prima fan del marito e magari prossimamente la vedremo tra gli spettatori in studio del talent condotto da Milly Carlucci.

