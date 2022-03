Quali sono le location Pechino Express 2022?/ Prima tappa del viaggio parte dalla Turchia

Quali sono le location delle tappe di Pechino Express 2022?

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2022 di Costantino della Gherardesca. La nuova edizione del game show di successo approdato quest’anno su Sky, vedrà i concorrenti, come sempre suddivisi in squadre da due, affrontare un viaggio davvero bellissimo. La nona edizione, infatti, si svolgerà in Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi. L’itinerario vedrà le coppie in gara attraversare la Rotta dei Sultani e i percorsi dei Crociati, di Alessandro Magno, di Gengis Khan e di Marco Polo. Un viaggio davvero entusiasmante che vedrà i concorrenti partire dalla Turchia facendo visita ad Istanbul e alla Cappadocia passando per i camini delle Fate e Pammukale. E ancora: il viaggio proseguirà fino a Konya e proseguendo fino all’Uzbekistan alla mitica Samarcanda lungo la Via della Seta.

Un’edizione che si preannuncia fantastica visto che è la prima che si svolgerà interamente in Medio Oriente. Il gran finale vedrà i concorrenti attraversare il deserto fino ad arrivare negli Emirati Arabi, nella ricchissima Dubai.

Pechino Express 2022, la location della prima puntata: Turchia

La prima parte del viaggio di Pechino Express 2022 inizia dalla Turchia. I concorrenti della nona edizione del game show condotto da Costantino della Gherardesca vedrà le dieci coppie partire dalla Cappadocia, nella città di Mustafapasa. Da qui parte il viaggio dei concorrenti che inizieranno a muoversi dalla città sotterranea di Mazi per poi arrivare a Sultanhani Caravanserai e successivamente a Konya. Non solo, tra le tappe segnalate anche: il lago Egirdir, la città di Pamukkale, a Belevi, Ayvalik, fino ad arrivare nella straordinaria metropoli di Istanbul, la “Sublime porta”.

Saranno ben 226 i km previsti della prima puntata – tappa. Si parte da Mustafapasa, piccolo paesino nel cuore della Cappadocia, la straordinaria e affascinante regione della Turchia centrale. I concorrenti dovranno superare una serie di missione che li porteranno ad entrare a stretto contatto con il popolo scoprendo usanze, usi e costumi di una terra bellissima: la Turchia!

