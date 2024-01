Qualità dell’aria, miglioramenti in Lombardia/ Miglior dato di Pm10 e Pm2.5 dal 2005

La Lombardia, una delle regioni più inquinate d’Italia e d’Europa, migliora nel 2023 facendo registrare migliori livelli dal 2005 sia per quanto riguarda il Pm10 che il Pm2.5 ma anche il NO2. A rilevarlo è il rapporto annuale di Arpa Lombardia. Le polveri sottili, analizza Il Sole 24 Ore, sono state registrate dalle 85 estrazioni fisse e hanno mostrato una tendenza in miglioramento anche se ancora molto lontane sono le richieste dell’Oms per quanto riguarda la qualità dell’aria.“Ad aver giocato un ruolo fondamentale è la meteorologia, unita alle politiche di riduzione delle emissioni del traffico” ha spiegato la presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo.

Nel 2023 la concentrazione di Pm10 media all’anno è stata diversa da città a città in Lombardia: la migliore è Lecco con 19 microgrammi per metro cubo, la peggiore Mantova con 33. Milano ne registra 32. Migliorano anche altre città: Bergamo ad esempio passa dai 43 del 2005 a 26, Brescia da 49 a 31, Como da 45 a 22, Cremona da 51 a 32, Lecco da 36 a 19, Lordi da 59 a 30, Mantova da 51 a 33, Milano da 55 a 32, Monza da 53 a 28, Pavia da 45 a 29, Sondrio da 42 a 22 e Varese da 38 a 20.

Pm10 e Pm 2.5: migliorano i dati in Lombardia

Non solo miglioramenti nei livelli di Pm10: anche per quanto riguarda i Pm2.5 la situazione è positiva rispetto al passato. Per la prima volta dal 2012 è stato rispettato il limite sul valore annuo in tutte le stazioni lombarde di rilevazione della qualità dell’aria. Il miglior dato anche qui è di Lecco, con 14 microgrammi al metro cubo; il peggior dato è quello di Cremona con 22 microgrammi. Infine, per quanto riguarda il NO2, i superamenti del limite sulla media annua permangono in 2 stagioni a Milano e Brescia, spiega Il Sole 24 Ore.

Alcune stazioni lombarde hanno sforato il limite dei 35 giorni massimi all’anno di superamento dei 50 microgrammi al metro cubo di Pm10, stabilito dalle norme europee. Parliamo di Brescia (40 giorni), Cremona (46), Lodi (43), Mantova (62), Milano (49) e Monza (40). Nelle stazioni di Soresina e Rezzato il superamento è di 72 giorni. Varese invece può sorridere con solo 4 giorni di sforamento, seguita da Lecco e Sondrio con soli 6 giorni. Il trend, comunque, è in miglioramento per tante città: nel 2006 Milano aveva registrato 152 giorni e Lodi 168. Il 70% delle stazioni ha rispettato i limiti nel 2023.











