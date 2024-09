Temptation Island 2024 settembre: ecco quando torna in onda

Temptation Island 2024 settembre sta per tornare: martedì 10 settembre, in prima serata, con una nuova puntata. Al timone del programma dell’amore, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le storie delle sette coppie che hanno deciso di mettersi alla prova affrontando le varie tentazioni. I protagonisti della nuova edizione di Temptation island sono: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federicam, Michele e Millie.

Gelosie, distanza, diversi progetti di vita e tradimenti sono alcuni dei motivi che hanno spinto le sette coppie che, da domani sera, si separeranno affrontando le tentazioni dei villaggi, ricchi di tentatori e tentatrici pronti a provocare fidanzate e fidanzati.

Il villaggio di Temptation Island 2024 settembre e i nomi dei primi tentatori

Esattamente come l’edizione che si è conclusa a fine luglio, anche Temptation island 2024 settembre ha come location lo splendido villaggio Is Morus Relais che si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Nei due villaggi, ci saranno tentatori e tentatrici pronti a mettersi in mostra corteggiando i fidanzati e le fidanzate.

Attualmente, dei single, si conosce solo il nome: Michelle, Silvy, Julia, Alesssia. Valery che è un’ex corteggiatrice di Daniele Gigli, ex tronista di Uomini e Donne, Camilla, Sofia. Raffaella, Ludovica, Saretta. Silvia, Roberta e Jasmine sono le tentatrici mentre i tentatori sono Giovanni, John, Youssif. Alessandro, Daniel. Alex. Valentino. Anto, Bruno. Edoardo, Stefano, Francesco, Daniele, ex corteggiatore di Ida Platano. Tutto, dunque, è pronto per la prima puntata del programma dell’amore durante la quale ci sarà la presentazione delle coppie, dei single nonché la separazione delle coppie stesse.

