Quando escono i testi delle canzoni di Sanremo 2025: i giornalisti pronti al primo ascolto

A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, aumenta l’attesa in vista della partenza della kermesse musicale italiana più importante, che vedrà Carlo Conti al timone per la quarta volta dopo il triennio 2015-2017. E allo stesso tempo è tanta la voglia di scoprire quando escono i testi delle canzoni di Sanremo 2025, in questo senso la data da cerchiare in rosso per il momento è quella del 20 gennaio 2025, quando la stampa potrà ascoltare in esclusiva le canzoni, registrate e senza effetto orchestra che come sappiamo più volte ha scompigliato le carte all’Ariston. Da quel giorno in poi dunque scopriremo gran parte dei testi dei brani in gara a Sanremo 2025, con molte citazioni che saranno riportate nelle varie recensioni delle canzoni e valutate dalla stampa.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, tenere dediche al concerto di Max Pezzali/ "Nient'altro che noi"

Come da tradizione, circa due settimane prima del via del Festival di Sanremo 2025, il settimanale TV Sorrisi e canzoni uscirà in edicola con la speciale edizione dedicata alla kermesse musicale, con all’interno tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2025.

Sanremo 2025 testi delle canzoni e biglietti per l’Ariston

In attesa di maggiori dettagli sui testi delle canzoni in gara a Sanremo 2025, sappiamo che nei prossimi giorni scatterà la vendita dei biglietti per l’Ariston per tutte le cinque serate, sia tramite mini abbonamenti che tagliandi singoli. Per questa edizione i biglietti, su scelta della produzione, saranno messi in vendita su TicketOne, dunque aumenteranno sicuramente le chance di entrare in possesso di un biglietto per una delle cinque serate, anche se la concorrenza fittissima lascia immaginare che i ticket saranno polverizzati nel giro di poche ore.

Belen Rodriguez torna in tv e lancia una frecciatina a De Martino/ "Io chiusa in casa per mesi"

I prezzi dei biglietti di Sanremo 2025 oscillano da 110 euro per un posto in galleria nelle prime quattro serate, fino al picco di 730 per un posto in platea in vista della finale fissata a sabato 15 febbraio 2025.