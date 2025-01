Quando finisce il Grande Fratello? “Si allunga la data dell’ultima puntata e salta l’Isola dei famosi”: indiscrezioni

Durante la puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello hanno destato molta curiosità e scalpore le parole di Alfonso Signorini secondo cui il reality di Canale5 ‘durerà ancora molto’ e se a ciò si unisce il fatto che nella casa rientreranno ben 4 concorrenti ripescati tra gli eliminati delle scorse settimane in molti hanno iniziato ad ipotizzare che il reality possa allungarsi. Al momento l’ultima puntata del reality dovrebbe andare in onda a fine settembre ma le parole del conduttore, i nuovi ingressi previsti ed i 4 concorrenti eliminati che rientreranno con il ripescaggio fanno supporre che possano esserci degli allungamenti.

Eliminato Grande Fratello: percentuali puntata 20 gennaio 2025/ Eva Grimaldi fuori e sorpresa Zeudi-Javier

Quando finisce il Grande Fratello? Al momento non c’è una risposta certa ma sul web molti siti e blog hanno iniziato ad ipotizzare che il reality storico di Canale5 possa allungarsi e di molto prendendo il posto de L’Isola dei famosi. L’anno scorso, infatti, la luci della Casa più spiata d’Italia si sono spente è terminata il 24 marzo, mentre L’Isola dei Famosi che vedeva per la prima volta Vladimir Luxuria alla conduzione ha debuttato l’8 aprile. Gli ascolti non sono stati entusiasmanti ed infatti sin da subito è iniziata a circolare la voce o di un nuovo cambiamento alla conduzione e di uno stop. E quest’ultima sembra l’ipotesi più percorribile ed ecco perché, secondo alcuni, quest’anno L’Isola dei famosi salta ed il Grande Fratello potrebbe finire del previsto.

Beatrice Luzzi punge Anita Garibaldi in diretta al GF: "Magari l'avessero squalificata!"/ Replica al veleno

Quando va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello: si allunga e prende il posto de L’Isola dei famosi?

Se tali indiscrezioni troveranno conferma si assisterebbe ad una svolta storica con il Grande Fratello che finirebbe a maggio o giugno e che avrebbe la durata più lunga della sua storia. Quel che è certo è che al momento i concorrenti in Casa sono ben 17: Alfonso D’Apice; Amanda Lecciso; Bernardo Cherubini; Chiara Cainelli; Emanuele Fiori; Giglio Giglioli; Ilaria Galassi; Javier Martinez; Lorenzo Spolverato; Luca Calvani; MariaVittoria Minghetti; Maxime Mbanda; Pamela Petrarolo; Shaila Gatta; Stefania Orlando; Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma. A loro si aggiungeranno 4 concorrenti eliminati, tra le più papabili ci sono Helena Prestes e Jessica Morlacchi mentre giovedì prossimo nella Casa farà il suo ingresso Maria Teresa Ruta e dunque sempre scontato che il Grande Fratello finirà oltre il previsto. A questo punto però in molti si chiedono una sola cosa: quale sarà il destino de L’Isola dei famosi?