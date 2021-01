Quando finisce il Grande Fratello Vip 2020?/ Finisce il 26 febbraio? In crisi Zorzi e…

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2020?

Questa è la domanda che tutti si stanno facendo in questi giorni soprattutto da quando si è capito che il Grande Fratello Vip 2020 dovrà tirare avanti la baracca fino a quando poi non ci sarà L’Isola dei Famosi, se confermata, a prendere il suo posto. Questo significa che i concorrenti rimasti in casa dovranno fare i conti con questa notizia che ha messo in subbuglio i fan che hanno già gridato allo scandalo al grido di #noalprolungamentodelGFVip. Ma come andrà a finire davvero? Al momento sembra che il Grande Fratello Vip 2020 non finirà la prima settimana di febbraio ma che il reality andrà avanti fino alla fine del mese allungando di tre settimane e, addirittura, chiudendo il 28 febbraio. I vipponi continueranno a dire sì ad oltranza o alla fine decideranno di uscire ad un passo dalla finalissima?

Il trucchetto della produzione per tenere le mani su Tommaso Zorzi…

Onde evitare il peggio, sembra che Alfonso Signorini e i suoi abbiamo deciso di mettere insieme un televoto lampo che questa sera farà uscire il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip 2020. I fan sono convinti che questo sia solo un trucchetto per blindare nella casa proprio Tommaso Zorzi che, scoperto dell’allungamento del programma, alla fine potrebbe decidere di andare via e lasciare la casa come ha già minacciato di fare più volte. Ma se il televoto non premiasse lui ma Dayane Mello? I punti interrogativi sono davvero tanti a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata e fino a quel momento non potremo far altro che chiederci: quando finisce il Grande Fratello Vip 2020?



