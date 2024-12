Lo scorso primo dicembre 2024 è tornata in tv una serie tra le più amate degli ultimi anni: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2. Un secondo capitolo che finora ha rispettato le attese in termini di hype dato che erano in molti ad attendere il prosieguo della prima stagione visti i diversi intrecci della trama ancora rimasti in sospeso. Ma quando finisce Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 e quante puntate sono?

La domanda è lecita dato che gli appassionati sperano di poter godere dei repentini rovesciamenti fronte tipici della trama. Per chi si sta chiedendo quando finisce Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 e quante puntate sono arrivano buone notizie. L’appuntamento di questa sera – 8 dicembre 2024 – è solo la seconda puntata. La miniserie è infatti composta da un totale di 4 episodi e quindi tolto quello prossimo ad andare in onda saranno ancora due le settimane in compagnia della fiction targata Rai Uno.

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2: quando finisce la fiction e quante puntate sono

Insomma, nuovi retroscena e lati accattivanti della trama sono ancora tutti da scoprire e non manca così poco affinché vengano sciolti per esaudire la curiosità dei telespettatori. 22 dicembre 2024: ecco quando finisce Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2. Restando altre 3 puntate (compresa quella di questa sera, 8 dicembre 2024) al termine di questa seconda stagione che tanto sta appassionando i telespettatori. Chiaramente, non è detto che non sia già previsto un ulteriore seguito al fine di non lasciare gli appassionati ‘orfani’ del personaggio creato dallo scrittore Diego De Silva.