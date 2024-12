Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, puntata 8 dicembre 2024: nuova pista sulla morte di Venere

È tutto pronto per la seconda puntata di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso che andrà in onda questa sera, domenica 8 dicembre 2024, sempre in prima serata su Rai1 e dalle anticipazioni si scopre che il protagonista continuerà ad indagare sulla morte di Venere D’Asporto, la giovane prostituta che dopo essersi recata a casa sua per chiedergli aiuto è stata trovata senza vita su una spiaggia. L’intero ciclo della seconda stagione è incentrato su Venere e sulle indagini di Vincenzo Malinconico su chi l’ha uccisa e perché.

Stando alle anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 della puntata di questa sera, 8 dicembre 2024, si scoprirà che la morte di Venere in un primo momento verrà attribuita all’assunzione di sostanze che hanno provocato un’overdose. Tuttavia Malinconico, invece, sospetterà che non si sia trattato di una morte accidentale ma che sia stata assassinata e nonostante il parere contrario del magistrato Ranucci, deciderà di indagare. Al suo fianco nelle indagini non ci sarà solo l’amico fidato Tricarico ma anche la giornalista Clelia Cusati che, come lui, vorrà scoprire cosa c’è dietro la morte della giovane.

Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso anticipazioni, puntata di oggi 8 dicembre 2024

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso riportano che il protagonista avrà a che fare con un altro scottante caso molto spinoso e complicato. Vincenzo sarà chiamato a difendere Laura Carbone, una donna affetta da gravi problemi psichiatrici che ha già scontato una pena detentiva per incendio doloso e omicidio di due persone. Dopo essere tornate in libertà la donna è stata trovata in stato confusionale accanto al corpo di un uomo assassinato e quindi di nuovo sospettata di omicidio. E davvero lei l’assassina o questa volta la realtà è diversa?

Infine spazio nelle trame della puntata di questa sera avrà anche la vita privata di Vincenzo Malinconico, sarà ancora alle prese con il dolore per la partenza di Alessandra ma con Clelia a poco a poco sta nascendo un nuovo sentimento e forse scatterà la scintilla. Sullo sfondo c’è l’ex moglie Nives, con il quale i rapporti sono altalenanti e l’ex suocera Assunta che invece è amica e confidente. Malinconico continuerà ad avere dubbi anche sul fatto di non essere un buon genitore per i due figli Adalgisa e Alf.

Come vedere in streaming Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso

Svelate tutte le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso va in onda ogni domenica in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda sono sempre disponibili nel catalogo del sito così come anche tutte le puntate della prima stagione. In questa seconda stagione il protagonista, che ha il volto di Massimiliano Gallo, mostra una parte di se più intimista e umana ma anche tutti gli altri personaggi dall’amico fraterno Tricarico (Francesco Di Leva) alla suocera Assunta (Lina Sastri) dalla giovane Venere D’Asporto (Carolina Rapillo) alla giornalista Clelia Cusati (Giulia Bevilacqua) sono ben tratteggiati con i loro difetti e pregi che li rendono umani.