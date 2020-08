Quando inizia la Serie A?/ 19 settembre a rischio: Inter e altre per il rinvio

La Serie A 2020-2021 potrebbe non iniziare nel weekend del 19-20 settembre, ma slittare di almeno una settimana. Dopo aver votato a maggioranza nell’assemblea del 3 agosto scorso la data di sabato 19 settembre come giorno di inizio del campionato, con gli anticipi della giornata che poi sarebbe completata naturalmente domenica 20 settembre, un gruppo di club si sta chiedendo se non sia il caso di posticipare di una settimana l’avvio della stagione e avanzeranno la richiesta alla Lega Serie A. La società che in ogni caso chiederà lo slittamento sarà l’Inter, che ha concluso l’annata sportiva sei giorni fa, più tardi di tutte le altre a causa del cammino europeo che ha portato i nerazzurri sino alla finale di Europa League. Le esigenze di rinvio però sono comuni a parecchi club, a cominciare dal neopromosso Spezia, che con la finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ha terminato la stagione solo un giorno prima rispetto all’Inter. Si ricordano poi posizioni come quella di Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli aveva chiesto addirittura che il campionato di Serie A 2020-2021 iniziasse ad ottobre.

INIZIO DELLA SERIE A, RISCHIO RINVIO? LE IPOTESI

La Lega Serie A si prepara al sorteggio del calendario del nuovo campionato, che verrà diffuso l’1 o il 2 settembre. Nel Consiglio Federale del 31 agosto le date della stagione verranno ufficializzate, cercando di tenere conto delle esigenze dei club, ma anche del fatto che i tempi sono già strettissimi, che anche le Coppe inizieranno in ritardo e quindi dovranno “correre” affollando ancora di più il calendario e che comunque entro fine maggio bisogna chiudere perché a giugno 2021 (incrociando le dita perché tutto vada bene) ci saranno gli Europei. Le soluzioni ipotizzate sono molte: una ad esempio sarebbe quella di iniziare regolarmente il 19-20 settembre, collocando però alla prima giornata Inter Spezia che verrebbe rinviata, garantendo così una settimana di riposo in più a chi ha finito la scorsa stagione il 20 (Spezia) oppure il 21 (Inter) del mese di agosto e ha avuto effettivamente meno riposo degli altri – l’Atalanta ha finito il 12 agosto, il Napoli l’8, la Juventus il 7, la Roma il 6 e chi ha avuto come ultimo impegno il campionato non è andato oltre il 2 agosto.



