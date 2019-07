Quando l’amore si spezza/ Su Rai 2 il film con Theo Rossi (oggi, 26 luglio 2019)

Quando l’amore si spezza arricchisce la programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di oggi, venerdì 26 luglio 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 uscita nelle case cinematografiche nel mese di settembre e che ha visto alla regia Jon Cassar mentre nel cast figurano alcuni ottimi interpreti come ad esempio Morris Chestnut, Regina Hall, Theo Rossi, Sue Lynn Ansari, Glenn Morshower, Jaz Sinclair e Tom Nowicki.

Quando l’amore si spezza, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Quando l’amore si spezza. In una piccola cittadina americana una coppia di innamorati che da alcuni anni hanno convolato a nozze stanno cercando in tutti i modi di avere un bambino. I due si chiamano John e Laura e nonostante abbiano ottenuto un certo successo in ambito professionale e si vogliono bene non riescono ad essere felici in quanto hanno dovuto fare i conti con l’evidenza della mancanza di un bambino che potesse fungere da anello di congiunzione. I due decidono di affidarsi a delle analisi mediche piuttosto specifiche dalle quali purtroppo emerge come ci sia una impossibilità genetica nell’avere bambini. Dopo l’iniziale disperazione per una notizia che per loro è decisamente sconvolgente i due con grande senso di responsabilità e amor proprio decidono di andare comunque avanti optando per una soluzione sempre più prese in considerazione da coppie che si ritrovano nel loro stesso caso e lo sia scegliere una donna che possa fungere da madre surrogata del loro bambino.

Grazie ai dati immagazzinati in una struttura che si occupa di questo genere di situazioni e vengono alla conoscenza di una giovane donna di nome Anna che sembra avere tutte le caratteristiche per poter dare alla luce quello che sarà il loro bambino. Tutto sembra andare nel migliore dei modi anche con la frequentazione tra la coppia e la donna come è previsto dal protocollo di questo genere di pratica. Ad un certo punto evidentemente gli ormoni che sono presenti nell’organismo di Anna e soprattutto la volontà di essere felice la portano alla convinzione di poter conquistare il cuore di John e quindi avere insieme a lui una splendida vita familiare naturalmente insieme al bambino che porta in grembo. Per portare avanti questo suo diabolico piano decide di mettere in atto una serie di diversivi che hanno come principale obiettivo quello di instaurare un rapporto conflittuale tra i due sposi che fino a quel momento non avevano mai avuto modo di litigare. I due dovranno quindi fare i conti con una sorta di psicopatica che sarà pronta ad ogni genere di escamotage pur di realizzare quello che nella sua mente viene visto come un vero e proprio diritto di essere felice. Riusciranno John e Laura a controllare il loro amore evitando di cadere nel tranello di Anna?



