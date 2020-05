Quando riparte la Liga?/ Aguirre: “In campo il 20 giugno”, ma la Lega frena

Pubblicità

Prove di ripartenza anche per la Liga spagnola, impaziente di seguire l’esempio della Bundesliga e dunque tornare al più presto in campo per la regolare conclusione della stagione 2019-2020, dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus. E in tal senso ecco che indiscrezioni bollenti ci arrivano questa mattina da Javier Aguirre, allenatore del Leganes che sulle colonne di Marca, ha fatto sapere di aver già ricevuto da parte di lega e federazione il piano di ripresa della Liga. Il tecnico messicano ha infatti affermato: “Abbiamo già una data di inizio per la Liga: il 20 giugno si ricomincia, dopo cinque settimane abbiamo finito e si arriverà al 26 luglio. Le partite si giocheranno sabato-domenica e martedì-mercoledì-giovedì. La Liga ufficialmente ha già programmato la ripresa degli allenamenti e di questo ne sono contento”. Dunque il campionato spagnolo potrebbe partire per la fine di giugno, e a tappe serrate arriverebbe alla conclusione entro agosto, così come richiesto dalla stessa UEFA già diverse settimane fa, pur dovendo sforare il limite del 30 di giugno di scadenza di contratti.

Pubblicità

QUANDO RIPRENDE LA LIGA? LA LEGA FRENA: NESSUNA DATA ANCORA

Uscita però l’intervista con l’indiscrezione della ripresa della Liga per il prossimo 20 giugno, ecco che la Lega si è affrettata a non confermare (ma neppure smentire) in toto le affermazioni di Aguirre. Con una nota ufficiale infatti la Lega ha più che altro precisato e frenato i grandi entusiasmi, ricordando che al momento non vi sono date confermate per la ripresa del campionato, tenuto conto che il tutto dipenderà ovviamente anche dalle misure del governo, fissate per le varie fasi post pandemia. Nel comunicato ufficiale altresì leggiamo: “L’intenzione è quella di tornare in campo durante il mese di giugno, ovviamente sempre rispettando le decisioni delle autorità”. Tenuto conto delle ultime indiscrezioni e dei numeri legati alla pandemia da coronavirus che si registrano in Spagna ecco che l’indiscrezione di Aguirre non ci pare troppo irrealistica: solo nei prossimi giorni però ne sapremo certo qualcosa di più concreto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA