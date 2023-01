Quando si sposano Luca Salatino e Soraia Ceruti?/ “So già come chiederglielo…”

Luca Salatino e Soraia Ceruti insieme a Verissimo: arriva la data del matrimonio?

Luca Salatino è ufficialmente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, per sua personale decisione e senza attendere il giudizio del pubblico. Il giovane chef ha dimostrato di essere esausto, saturo dell’esperienza e determinato nel concentrarsi sul suo futuro, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel corso della sua esperienza non ha infatti mai nascosto la voglia di tornare tra le braccia di Soraia Ceruti. La mancanza della fidanzata non ha giovato all’esperienza, generando spesso momenti di sconforto per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Ospiti quest’oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, Luca Salatino e Soraia Ceruti potrebbero finalmente ufficializzare la tanto attesa data del matrimonio. Il protagonista del reality non ha infatti nascosto la sua voglia di convogliare a nozze e coronare ufficialmente il suo forte amore per la giovane. Dopo diversi giorni trascorsi fuori dalla casa più chiacchierata d’italia non sono arrivati aggiornamenti sulla fatidica proposta di matrimonio. Sarebbe lecito aspettarsi che la loro presenza nello studio di Mediaset potrebbe proprio essere legata a l’ufficialità del lieto evento. Già all’interno della casa, Luca Salatino aveva più volte espresso il suo desiderio, dichiarando di essere pronto per la proposta ufficiale.

Luca Salatino, l’annuncio della proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip

Luca Salatino non ha mai nascosto il suo forte sentimento per Soraia Ceruti, a tratti un limite per godere a pieno dell’esperienza al Grande Fratello Vip. La fidanzata è infatti tra le ragioni del suo abbandono: la troppa mancanza sarebbe stata solo un’ancora deterrente per l’ipotetico prosieguo dello chef all’interno del reality. Tra i propositi raccontati all’interno della casa, Luca Salatino ha spiegato di avere in programma una romantica proposta di matrimonio per la sua Soraia.

Parlando con alcuni coinquilini, Luca Salatino aveva dunque già accennato al fatidico momento. “Quando esco da qui so già come chiederglielo. Io me la sposo!“, aveva dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne all’interno della casa, ma ancora non è chiaro se l’evento si è di fatto verificato. Parlando del forte desiderio d’amore nei confronti di Soraia, Salatino ha fatto riferimento anche alle evidenti ragioni che lo hanno indotto a lasciare il reality anzitempo. “Mi manca un botto, qui dentro non posso sentirla. Mi ricordo tutto, la voce, il profumo”. L’ex concorrente ha poi chiosato con la voglia di sposarla che potrebbe tramutarsi in realtà molto presto, in attesa di aggiornamenti da parte dei diretti interessati che potrebbero arrivare proprio oggi a Verissimo.











