Quando sono i funerali di Gianluca Vialli/ Si terranno a Londra o Cremona? Il comunicato della famiglia

I funerali di Gianluca Vialli, star del mondo del pallone morto nella giornata di ieri a seguito di un tumore al pancreas, si terranno in forma strettamente privata e la data non è stata comunicata. Così come le nozze segrete dello stesso campione, la famiglia ha deciso di tenere per se il giorno dell’ultimo saluto, evitando di attirare l’attenzione dei media e i riflettori. Si sa per certo, come riferisce il quotidiano Il Giornale tramite il suo sito online, che si celebreranno a Londra nei prossimi giorni, molto probabilmente all’inizio della prossima settimana.

Una scelta, come detto sopra, della famiglia Vialli, a cominciare dallo stesso Gianluca Vialli, che ha sempre voluto tenersi lontano dalle luci della ribalta, compresi social e gossip. Non è comunque da escludere, voce già circolante nella giornata di ieri, che possa celebrarsi a fine mese anche una cerimonia pubblica a Cremona, quella che era la città di origine dell’ex stella del calcio, e che quando poteva lo stesso visitava, tenendo conto che in Lombardia ha ancora i genitori e quattro fratelli.

GIANLUCA VIALLI, QUANDO I FUNERALI? IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA

“Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”, hanno scritto in una nota la moglie Catheryn, le figlie Olivia e Sofia, ma anche i genitori e i fratelli, rivolgendosi ai milioni di fan e appassionati che in Italia, Inghilterra (dove Vialli era amatissimo per il suo passato nel Chelsea e il suo ruolo da gentleman), e in generale in tutto il mondo, che in queste ore hanno rivolto il loro pensiero al collaboratore di Mancini nella nazionale italiana.

Moltissimi i tifosi che si sono recati davanti alla clinica dove Vialli era ricoverato a Londra, con tanto di sciarpe di Juventus, Sampdoria, ma anche Chelsea, nonché fiori e biglietti. Ma anche Cremona piange il suo campione, e qualcuno si spinge a dire: “Il sindaco deve proclamare una giornata di lutto cittadino”. Proprio il primo cittadino, Gianluca Galimberti, ha scritto così su Facebook: “Per Cremona è un onore e un privilegio essere la sua città e troveremo il modo di ricordarlo e onorarlo. Con lui e grazie a lui possiamo imparare a essere coraggiosi, gentili, innamorati della vita”.











