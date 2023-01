Fedez piange per Gianluca Vialli/ Video, “Persona straordinaria, mi ha aiutato tanto”

Fra coloro che hanno voluto ricordare Gianluca Vialli in queste ore di dolore, anche Fedez. Il cantante aveva già dato il suo personale in bocca al lupo all’ex stella del pallone poche settimane fa, quando la stessa aveva annunciato il ritiro dalle scene, e stamane è tornato a mostrare la sua vicinanza al 58enne morto a seguito di un tumore al pancreas. “Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli – le parole di Fedez durante una diretta video sui social, non nascondendo le lacrime – faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona, è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile”.

“Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse – ha continuato il marito di Chiara Ferragni ricordando l’intervento di pochi mesi fa al San Raffaele – però a me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice”.

FEDEZ PIANGE PER GIANLUCA VIALLI: “CONDOGLIANZA ALLA FAMIGLIA”

Fedez ha quindi pubblicato un secondo video, in cui ha voluto rivolgere un messaggio d’affetto alla famiglia di Gianluca Vialli, a cominciare dalle due figlie Olivia e Sofia, e dalla moglie Cathryn White Cooper: “Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca, sono veramente costernato dal non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza epistolare e telefonica, mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano”.

Gianluca Vialli viveva da anni a Londra e nelle ultime settimane era stato ricoverato in una clinica vista l’aggravarsi della situazione. La speranza di tutti era che alla fine l’ex campione di Chelsea, Juventus, Sampdoria e Cremonese potesse vincere questa durissima partita impari, ma alla fine è arrivata la tragica notizia che purtroppo stavamo in qualche modo aspettando. Qui il video di Fedez

