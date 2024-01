Quando sono i funerali di Sandra Milo?/ Esequie mercoledì 31 gennaio a Roma, domani la camera ardente

Funerali Sandra Milo: dove e quando si svolgono

A 90 anni, circondata dall’affetto delle sua famiglia, si è spenta nella sua casa Sandra Milo. Protagonista indiscussa del cinema italiano prima e della televisione dopo, Sandra Milo ha scritto pagine importanti del mondo dello spettacolo italiano. La sua scomparsa ha portato tantissimi personaggi famosi a ricordarla sui social con foto, ricordi personali e parole ricche d’amore e di riconoscenza. Gli amici e i colleghi di Sandra Milo, dopo averla omaggiata sui social, potranno anche salutarla per l’ultima volta mercoledì 31 gennaio, giorno in cui si svolgeranno i funerali di una delle ultime dive del cinema italiana.

I funerali si svolgeranno a Roma, precisamente alle 12 presso la Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo, dove hanno ricevuto l’ultimo saluto tanti, altri artisti come Fabrizio Frizzi.

Sandra Milo: quando si apre la camera ardente

Non solo la famiglia e gli amici, ma anche tutti coloro che vorranno rendere omaggio alla memoria di Sandra Milo potranno farlo già domani, a partire dalle 10, quando in Campidoglio sarà aperta la camera ardente. Attese tantissime persone per l’ultimo saluto all’attrice che, con il suo sorriso, è stata protagonista di momenti memorabili per lo spettacolo italiano.

Mercoledì 31 gennaio, poi, il feretro dell’attrice, accompagnato dalla famiglia, raggiungerà la Chiesa degli Artisti per ricevere l’abbraccio della sua gente.











