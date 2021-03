Quando ti sei innamorato, Orietta Berti/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2021)

Un atteso ritorno quello di Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021. A 29 anni dall’esperienza con Giorgio Faletti, l’usignolo di Cavriago torna con la canzone “Quando ti sei innamorato”. Il brano è stato scritto e firmato da Francesco Boccia, Ciro Esposito, Enzo Campagnoli e Marco Rettani. L’analisi del testo evidenzia il tema del brano, che parla di un incontro da cui nasce una grande passione, “che brucia dentro” e lascia il segno come una fiamma. Il partner viene accostato poi ad una musica che ha il potere di scorrere dentro. Il significato del testo è semplice, ma il messaggio è potente, perché si parla di un amore forte come un fiume in piena, di un partner a cui basta uno sguardo per capire ciò che vuole la sua donna.

Tutto è cambiato quando il suo uomo si è innamorato, ma poi è rimasto tutto com’è, come la consapevolezza di non poter prescindere dal proprio amore (“Se non ti ho accanto tutto è apparente”). L’assenza del proprio partner è inconcepibile, è come pensare ad “un’onda senza il mare, un cielo senza stelle”.

“QUANDO TI SEI INNAMORATO”, ORIETTA BERTI: SIGNIFICATO E ANALISI TESTO CANZONE

Ha un significato forte e incisivo la canzone che Orietta Berti porta al Festival di Sanremo 2021. “Quando ti sei innamorato” è una dichiarazione d’amore, perché dall’analisi del testo emerge chiaramente l’intenzione di far sapere al proprio partner che nella propria visione del mondo c’è lui al suo fianco. Una realtà che ha i contorni di un sogno da cui non ci si vuole svegliare, una realtà che è un sogno, ma non un inganno. Quello che canterà Orietta Berti sul palco dell’Ariston è, dunque, l’amore sfrenato di una coppia che sa perdersi nei propri sentimenti (“Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto”). Un inno all’amore la canzone “Quando ti sei innamorato”, dicevamo, perché c’è la sicurezza che quando si è insieme non si può andare a fondo. Quello che canterà Orietta Berti è soprattutto un amore corrisposto (“l’amore che mi dai è quello che vorrei”) che porta i due innamorati sulla stessa lunghezza d’onda (“Dicesti non vado lontano, io resto con te”), che dona loro gioia ma soprattutto forza.



