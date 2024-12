Amici 2024 va in pausa: ecco quando tornano daytime e pomeridiano su Canale 5

Oggi 22 dicembre 2024 va in onda l’ultima puntata di Amici 2024 dell’anno. Il pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, chiude la prima parte del programma per lasciare poi spazio alla programmazione delle festività natalizie. Ciò vuol dire che Amici 2024 tornerà in onda direttamente nel 2025, sia per le puntate della domenica che per il daytime settimanale.

Da lunedì 23 dicembre Amici 2024, così come Uomini e Donne, vanno in pausa natalizia per lasciare il posto ai film di Natale e alla soap My home my destiny, serie turca già disponibile su Mediaset Infinity. L’appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi non è per dopo Natale ma direttamente dopo l’Epifania: la data in cui tornerà in onda il daytime è, infatti, martedì 7 gennaio alle 16.10 circa su Canale 5. La prima puntata domenicale del nuovo anno di Amici è invece prevista per il 12 gennaio, salvo cambiamenti dell’ultimo momento.

Amici 2024, da gennaio la nuova fase del talent per gli allievi

Ricordiamo che il pomeridiano di Amici è registrato, il che vuol dire che, sempre nella prima settimana di gennaio, si tornerà in studio, probabilmente giovedì 9 dicembre, con una nuova registrazione. Si apre così la seconda fase del talent di Maria De Filippi, che traina gli allievi di Amici 2024 verso la fase serale. Nei primi mesi dell’anno i professori saranno infatti impegnati ad esaminare ancor più da vicino i ragazzi per comprendere chi ha le capacità di affrontare il serale e chi, invece, no. Non tutti gli allievi hanno un posto assicurato nella fase più ambita del talent, e per accedervi dovranno affrontare una serie di prove e di esami voluti dall’intera commissione di canto e ballo. Intanto, tra una lezione e l’altra, i ragazzi potranno godersi le festività natalizie e una pausa dalle sfide.