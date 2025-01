Quando va in onda la scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne: c’è la data

Manca poco per l’inizio per l’inizio della prima puntata della settimana di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno molti colpi di scena sia per i protagonisti del Trono Over che per i protagonisti del Trono Classico in questi giorni però ha catalizzato l’attenzione la scelta di Martina, la tronista romana dopo aver chiuso la relazione con Raul Dumitras a Temptation Island ha cercato l’amore nel dating show di Maria De Filippi e adesso sembrerebbe averlo trovato in Ciro Solimeno scegliendo quest’ultimo al posto di Gianmarco Steri. Ma quando va in onda la scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne?

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la scelta di Martina e Ciro a Uomini e Donne dovrebbe andare in onda nelle puntate di questa settimana più precisamente tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio. Stando alle anticipazioni si vedrà che quando Martina comunicherà a Ciro che è lui la sua scelta il 24enne le ha dedicato una canzone e poi prendendo l’anello di fidanzamento per porgerlo nel dito emozionato esclamerà: “Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata.” Ed il tutto verrà accolto da un boato di applausi nel pubblico. Durante l’ultima esterna, inoltre, entrambi hanno pianto lui aveva paura di perderla e lei gli ha fatto capire di essere innamorata di lui.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno al centro di segnalazioni: si conoscevano già da prima?

Svelato quando va in onda la scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne non resta che rivelare che i neo fidanzati in questi giorni sono state beccati insieme dai loro fan molte volte e sono sempre apparsi innamorati e felici. Tuttavia di recente sono finiti nel mirino delle segnalazioni. L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ha postato varie segnalazioni sulla tronista ed il corteggiatore sottolineando come i due si conoscessero già da tempo e commentando: “Confermo, già si conoscevano a insaputa di tutti.” Chiaramente si tratta solo di rumor e voci però sembra che anche per questo Maria De Filippi e la redazione abbiano spinto Martina a scegliere subito.