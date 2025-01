Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono sempre più uniti dopo la scelta a Uomini e Donne. È trascorsa appena una settimana dalla registrazione della puntata in cui la tronista, dopo quattro mesi sul trono, ha deciso di uscire dal programma insieme a Ciro. Poco dopo, Maria De Filippi ha offerto all’altro corteggiatore, Gianmarco Steri, la possibilità di diventare il nuovo tronista, proposta che lui ha accettato senza troppe esitazioni. Ma come stanno vivendo Martina e Ciro i primi giorni lontano dal dating show?

All’inizio, i due sono rimasti a Roma, città di lei, dove sono stati avvistati prima in un locale e poi all’evento di Giulia De Lellis presso Sephora. Durante il weekend, invece, hanno fatto visita alla città di lui, Torre Annunziata. La neo coppia è stata beccata in una gioielleria di corso Vittorio Emanuele e, poi, anche nella gelateria di un centro commerciale. Il percorso di Martina nel programma ha avuto molto successo e i protagonisti di questo ‘trio’ vengono fotografati e fermati dai fan costantemente. Dunque, sui social si sono rapidamente diffuse molte foto della ‘trasferta’ di Martina e Ciro nella località campana, dove sono apparsi complici e sorridenti.

I primi giorni di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno fuori da Uomini e Donne: dettagli sul weekend a Torre Annunziata

Secondo i racconti dei fan che li hanno incontrati a Torre Annunziata, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono mostrati molto affiatati e uniti, proprio come una coppia innamorata. Inoltre, alcune indiscrezioni rivelano che i due siano stati visti a cena con i migliori amici dell’ex corteggiatore, che Martina aveva già avuto modo di conoscere durante l’ultima esterna prima della scelta, come svelato dalle anticipazioni. Trovandosi nella città di Ciro, è molto probabile che l’ex tronista abbia approfittato dell’occasione per incontrare i genitori e la famiglia del fidanzato, segnando un passo importante nella loro relazione.

Per il momento, però, Ciro e Martina non si sono ancora mostrati insieme sui social, in quanto non possono apparire ufficialmente come coppia fino alla messa in onda della scelta. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, la puntata tanto attesa verrà trasmessa tra giovedì e venerdì di questa settimana. Da quel momento, i due saranno liberi di tornare a utilizzare i loro profili social e chissà come sorprenderanno i fan con il loro primo post di coppia.