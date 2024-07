Quando va in onda Segreti di famiglia? Doppio appuntamento settimanale/ Svelati i nuovi giorni e orari

Segreti di famiglia quando va in onda? Mediaset raddoppia l’appuntamento mercoledì 17 e domenica 21 luglio 2024

Domenica scorsa Segreti di famiglia non è andato in onda e il perché è presto detto, Mediaset ha deciso di evitare lo scontro diretto con un evento sportivo molto importante e seguito: la finale degli Europei di Calcio 2024 che ha visto scontrarsi la Spagna e l’Inghilterra e trionfare la prima. Dunque cambio di programmazione per la dizi turca con protagonisti Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz ed allora non resta che chiedersi: quando va in onda Segreti di famiglia? La risposta arriva direttamente da Mediaset Infinity.

Nel dettaglio, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda domenica 14 luglio andrà in onda questa sera, 17 luglio 2024. A partire dalle 21.30 su Canale5 verranno trasmessi tre episodi della fiction che ruota attorno all’omicidio della giovane Inci mentre indagano sulla sua morte gli avvocati Ilgaz, fratello di Cinar, e Ceylin anche lei avvocato e sorella della ragazza uccisa. E non è tutto perché Mediaset ha anche decisi di raddoppiare la messa in onda di Segreti di famiglia che va in onda anche domenica 21 luglio 2024 questa volta a partire dalle 21.20 circa.

Quando va in onda Segreti di famiglia: nuove date e orari, scelta fatta da Mediaset

Segreti di famiglia va in onda, quindi, questa sera mercoledì 17 luglio 2024 a partire dalle 21.30 circa su Canale5 con tre episodi inediti. La prossima puntata, la sesta, verrà trasmessa domenica 21 luglio 2024 sempre in prima serata su Canale5 ma con un orario diverso, a partire dalle 21.20 circa. Per quanto riguarda, infine, le prossime puntate si dovrebbe ritornare alla collocazione iniziale non preoseguendo con un doppio appuntamento settimanele e quindi Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 mentre tutti gli episodi già trasmessi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.











