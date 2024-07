Segreti di famiglia: anticipazioni puntata 17 luglio 2024/ Svolta nell’omicidio di Inci: spunta Engin

Segreti di famiglia: oggi in onda la nuova puntata

Mercoledì 17 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20 circa, la quinta puntata di Segreti di famiglia, la nuova straordinaria serie tv turca che ha conquistato anche il pubblico italiano. Questa fiction vede come protagonisti l’affascinante Kaan Urgancıoğlu, volto conosciuto dal pubblico per il personaggio di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, e la scoppiettante Pinar Deniz, con cui Urgancıoğlu aveva già lavorato nella serie Netflix Ask 101. Yargı, questo è il titolo originale della serie, ha ottenuto un incredibile successo in tutto il mondo, vincendo anche un Emmy Awards come migliore fiction nel 2023.

Il pubblico ministero Ilgaz Kaya si trova inaspettatamente legato all’avvocato Ceylin Erguvan, nel momento in cui il fratello di Ilgaz, Çınar, viene accusato dell’omicidio della sorella di Ceylin, Inci. I due protagonisti decidono, nonostante tutto, di unire le loro forze per risolvere il mistero che si nasconde dietro questa drammatica morte, anche se i metodi utilizzati da Ceylin spesso fanno storcere il naso a Ilgaz, un uomo estremamente ligio e rispettoso delle regole.

Anticipazioni Segreti di famiglia: Engin coinvolto nell’omicidio di Ingi?

Come svelano le anticipazioni, nella nuova puntata di Segreti di famiglia, troveremo di nuovo Ceylin in una posizione molto scomoda, infatti suo padre scopre che è tornata ad essere l’avvocato di Çınar, e la caccia di casa. Intanto Yekta ha scoperto che suo figlio ha commesso qualcosa di gravissimo e cerca di nascondere le prove di quanto accaduto. Pars, intanto, è alle prese con l’interrogatorio di Ozan e Nurcihan, scoprendo che Ilgaz e Ceylin erano entrati con l’inganno nell’appartamento della coppia.

Lacin, nel frattempo, ritrova l’orecchino appartenuto alla povera Inci e intuisce quanto accaduto. La situazione diventa ancora più complicata con l’arrivo di Neva, disposta a tutto pur di avere di nuovo al suo fianco Ilgaz.

Il caso di Inci ha una svolta importante quando Ceylin arriva a casa dei genitori di Engin e nota una piccola barchetta rossa, riconoscendo un lavoro fatto proprio da sua sorella. Sconvolta, quindi, si allontana dalla proprietà, mentre Yekta è sempre più certo della colpevolezza di suo figlio. Anche Ceylin e Ilgaz iniziano a sospettare di Engin e decidono così di tendergli una trappola, nel tentativo di spingerlo ad uscire allo scoperto. Yekta, però, non è disposto a fare imprigionare suo figlio, così dà fuoco a tutti gli indizi, mentre Lacin è sconvolta da quanto sta accadendo. Riusciranno Ilgaz e Ceylin a dimostrare la colpevolezza di Engin?

Segreti di famiglia: dove siamo rimasti

Nel corso della scorsa puntata di Segreti di famiglia, avevamo visto proseguire le indagini relative alla morte di Inci, mentre passo dopo passo emergono sempre più segreti nascosti dalle due rispettive famiglie. Mentre Çınar cerca di stringere un patto con Ceylin, promettendo di raccontarle tutto quello che sa rispetto alla notte in cui Inci è morta, in città ritorna Neva, sorella di Pars ed ex fidanzata di Ilgaz.

Intanto i due protagonisti sono costretti a confrontarsi con i rispettivi padri, infatti Ilgaz cerca di scoprire ciò che suo padre Metin gli ha sempre nascosto, mentre Ceylin finalmente riesce a dire a suo padre quanto sia stato difficile crescere senza la sua presenza.

Intanto Gul, la madre di Ceylin, inizia ad avere delle allucinazioni in cui vede Inci, mentre il caso della ragazza diventa sempre più complicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA