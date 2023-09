Quanti anni ha Fiordaliso?/ Crollo al Grande Fratello: “È difficile vedermi in video, sono proprio vecchia!”

Fiordaliso, crollo al Grande Fratello 2023 per la sua età: “Sono vecchia”

Piccolo crollo per Marina Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello 2023. La celebre cantante, tra i pochi ‘Vip’ di questa edizione, si è raccontata ai compagni di avventura, puntando l’attenzione sulla sua età. Fiordaliso ha 67 anni ed è la concorrente più grande di questa edizione, cosa che inizia a sentire.

“Sai qual è la cosa tremenda qua? – ha confidato a Massimiliano Varrese – È che ti rendi conto dell’età che hai, perché sono tutti più giovani. Quando mi guardo in video e vedo tutte le rughe mi dico ‘Ma sono proprio vecchia!'”, ha ammesso la cantante senza peli sulla lingua.

Fiordaliso piange al Grande Fratello: “Mi sono accorta che contro il tempo non ce la fai”

Fiordaliso non è riuscita a trattenere le lacrime pensando poi ai suoi nipoti: “Quando esco da qua sarò cambiata, sarò una nonna vera, sarò consapevole dell’età che ho. Perché sono una nonna sempre in giro, alla ricerca anche della giovinezza perché per il pubblico devi essere sempre in forma, giovane… invece quando uscirò sarò una nonna vera. Quando una persona diventa grande è scartata da questa società, invece nella mia testa non mi sento così.”

In confessionale Fiordaliso ha poi aggiunto: “È insicurezza cercare di essere sempre più giovane. Qui mi sono proprio accorta che contro il tempo non ce la fai. Bisogna riuscire ad accettarsi per come si è.” Anche Beatrice Luzzi ha poi commentato il crollo di Fiordaliso: “Vedendosi davanti ad un grande specchio, si è resa conto che il tempo è passato e che merita che la sua età venga vissuta anche per quello che rappresenta.”

