Quanti chili ha perso Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023?/ Il prima e dopo allarma il web

L’Isola dei Famosi 2023 sta per giungere alla conclusione e una delle sue maggiori protagoniste continua ad essere Helena Prestes. Nel bene e nel male, la naufraga ha dato vita al reality, finendo spesso nel mirino dei compagni d’avventura ma anche del pubblico a casa. Ad allarmare il web in varie occasioni continua ad essere la forma fisica che la naufraga mostra dopo settimane in Honduras.

Il forte dimagrimento di Helena, che per la fame ha spesso pianto a dirotto a L’Isola, ha iniziato a preoccupare tutti sin dalle prime settimane di questa edizione. C’è chi ha invitato la produzione a controllare la salute della modella, chi invece ha sperato che si ritirasse in modo da potersi alimentare adeguatamente. Tanti, ad oggi, si chiedono dunque quanti chili abbia perso Helena durante la sua permanenza all’Isola.

Helena Prestes, chili persi all’Isola: per il web “è dimagrita dieci chili”

La risposta a questa domanda potrebbe arrivare nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, che solitamente mette i concorrenti di fronte allo specchio. I naufraghi infatti non hanno modo di ammirarsi allo specchio, né quindi di comprendere quando peso abbiano effettivamente perso. La rivelazione avverrà dunque in diretta, dove verranno svelati anche i chili persi dai singoli concorrenti in gara. Non mancano i primi pronostici in merito: secondo alcuni telespettatori, Helena potrebbe aver perso quasi dieci chili.

