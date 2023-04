Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 7?/ Montepremi in palio e somma in beneficenza

Quanto vince il vincitore del Grande Fratello Vip 7?

Alfonso Signorini si prepara a proclamare il vincitore del Grande Fratello Vip 7. Un’edizione lunga e molto discussa, che ha scatenato apprezzamenti ma anche molte critiche, oltre che un provvedimento diretto di Pier Silvio Berlusconi. Sei si giocano questa sera la vittoria, ma qual è il premio in palio che solo uno di loro porterà a casa?

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 3 aprile 2023: le cinquine

Anche quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip, oltre che per la notorietà che regala il programma, hanno ‘giocato’ anche per un montepremi in palio. Quanto vincerà dunque il primo in classifica in questo GF Vip? Sono in palio ben 100mila euro per il vincitore del reality. Tuttavia non tutta la somma sarà destinato a colui o a colei che il pubblico a casa deciderà di premiare col primo posto.

Alberto Brambilla: "Spesa assistenziale va tagliata"/ "C'è un esercito di manodopera"

Montepremi in palio al Grande Fratello Vip 7: la cifra vinta e quella in beneficenza

Metà del montepremi messo in palio al Grande Fratello Vip 7 dovrà essere devoluto in beneficenza ad un’associazione che il concorrente ha scelto ancor prima del suo ingresso nella Casa. Ciò vuol dire che dei 100mila euro di montepremi, 50mila saranno devoluti in beneficenza, e altri 50mila saranno del vincitore del reality.

Negli anni passati, come ci ricorda Il Giornale, i vincitori del Grande Fratello Vip hanno deciso di devolvere metà del montepremi vinto a enti come la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, la Croce Rossa Italiana e la Fondazione Telethon. Ricordiamo che i concorrenti che si giocano questa sera la possibilità di vincere il montepremi in palio sono: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miconi.

AstraZeneca e il nodo finanziamenti/ La Verità: "30mln per Università ed editori..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA