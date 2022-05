Quanto guadagna il vincitore di Amici 2022 e come si vota?/ I premi e il televoto…

QUANTO GUADAGNA IL VINCITORE DI AMICI 21?

La finale di Amici 2022 decreterà il vincitore, ma non è solo una questione di titolo. Quanto guadagna? Il premio in denaro che si porterà a casa il vincitore assoluto dello show ammonta a 150mila euro in gettoni d’oro, proprio come è già successo nelle scorse edizioni del talent show di Mediaset. Ma non è l’unica somma che si porta a casa il vincitore di Amici 21, perché sono previsti anche altri premi. Ad esempio, ce n’è uno per il vincitore della categoria di danza ed uno per quella di canto. In tal caso, la somma è di 50mila euro per ogni categoria.

Quindi, il vincitore di Amici 2022 ottiene almeno 200mila euro in gettoni d’oro. Nel corso della finale di Amici 21, però, viene anche segnato il Premio Tim della Critica da 50mila euro, così come un Premio Tim del valore di 30mila euro. Previsto anche il Premio Oreo di 20mila euro. Tutti i finalisti vincono il premio Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d’oro.

COME SI VOTA IL VINCITORE DI AMICI 2022

Come si vota il vincitore di Amici 2022? Per votare ed esprimere la propria preferenza ci sono diverse strade. Si può votare da cellulare inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1. Ma si può votare anche dal sito web di Witty Tv, previa registrazione. Disponibile anche l’app Mediaset Infinity (in questo caso previa registrazione a Mediaset). Disponibile anche app WittyTV da Smart Tv e decoder abilitati (previa registrazione a WittyTv) . Ma il servizio, in ogni caso, è riservato ai maggiorenni. Precisiamo che la sfida finale, quella in cui sarà eletto il vincitore, sarà votata soltanto dal pubblico da casa tramite il televoto.

