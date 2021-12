Quarantena Covid, come funziona e quanto dura? Regole/ Greco (Cts): “Va ridotta”

La quarantena Covid quanto dura? Come funziona? E come ci si deve comportare se si entra in contatto con un positivo? L’argomento è oggetto di discussione proprio in queste ore e vi proponiamo quelle che sono ad oggi le regole previste dal Ministero della Salute, attraverso le FAQ pubblicate online. Innanzitutto, occorre distinguere tra contatto stretto (ad alto rischio) e contatto a basso rischio. Un contatto di un caso Covid è qualsiasi persona esposta a un caso probabile o confermato in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Il ‘contatto stretto‘ è definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid; una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid; una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso, a distanza minore di due metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso in assenza di protezioni (mascherine) idonee; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid senza l’impiego dei DPI raccomandati; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid. Sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

QUARANTENA COVID: COSA FARE IN CASO DI CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO

I contatti stretti di un caso confermato, si legge tra le FAQ ministeriali, devono allertare il proprio medico, che avviserà o fornirà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL o ATS competente per territorio che disporrà la quarantena e la sorveglianza. In linea generale, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Al termine del periodo di quarantena la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni.

Nel caso in cui si venga identificati come ‘contatto stretto’ di caso confermato, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi a un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo. La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

“QUARANTENA COVID VA RIDOTTA”: L’OPINIONE DELL’EPIDEMIOLOGO DEL CTS DONATO GRECO

Ai microfoni di Sky Tg24, Donato Greco, epidemiologo e membro del Cts, ha evidenziato che “la quarantena da sempre è pensata per ridurre i contagi e sappiamo che questo Covid ha una trasmissibilità di alcuni giorni, con notevole variabilità, in quanto il tempo di incubazione va da 2 a 14 giorni. C’è quindi un ampio range, all’interno del quale credo sia pensabile discutere di una riduzione della quarantena”.

Inesorabilmente, quando il 90% della popolazione adulta ha avuto almeno una prima dose di vaccino, il virus “si dirige, e si sta dirigendo, verso i bambini, verso cioè la popolazione non vaccinata, che pian pano si sta immunizzando, ma che sotto i cinque anni non ha vaccino. La scuola, però, non è mai stata un importante focolaio di infezione. L’idea di fare uno screening pre-scolastico, prima dell’ingresso in classe è buon,a se contenuta però all’interno di un programma ad hoc e senza farne una routine quotidiana”. La quarta dose? Al momento non vi sono “dati che la giustifichino”.

