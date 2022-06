Quarto Grado, 10 giugno 2022/ Diretta: casi Giuseppe Pedrazzini e Liliana Resinovich

Quarto Grado, la puntata di oggi 10 giugno 2022: anticipazioni e casi

Nella prima serata di oggi, venerdì 10 giugno 2022, torna la trasmissione Quarto Grado, condotta in diretta da Gianluigi Nuzzi e con Alessandra Viero. Il programma di Rete 4 andrà in onda come sempre a partire dalle ore 21.20 circa e cercherà di fare il punto su alcuni dei casi più caldi della cronaca nera nostrana. Due, anche questa sera, i temi centrali della serata – ma non certamente gli unici – sui quali dibatteranno gli ospiti in studio ed in collegamento. Si tratta dei gialli in merito alle morti di Giuseppe Pedrazzini e di Liliana Resinovich. Sono stati uccisi?

Il primo caso è quello relativo a Giuseppe “Beppe” Pedrazzini, il 77enne di Toano (Reggio Emilia), trovato senza vita lo scorso 11 maggio in fondo ad un pozzo poco distante dalla sua abitazione. Come mai i familiari, nel dettaglio la moglie Marta Ghilardini, il genero Riccardo Guida e la figlia Silvia dopo la scomparsa dell’anziano avevano messo in vendita il suo trattore e i suoi oggetti agricoli? I tre sono stati indagati, arrestati e successivamente scarcerati ma proprio su di loro si basa l’attenzione degli inquirenti dopo la presunta confessione della moglie avvenuta nei giorni scorsi.

Il caso di Liliana Resinovich a Quarto Grado

Non si ferma l’attenzione di Quarto Grado per il giallo di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio scorso. Le indagini sul caso proseguono ma gli interrogativi non cambiano: si è trattato di omicidio o di suicidio? Nel frattempo le dichiarazioni del marito Sebastiano Visintin e dell’amico speciale Claudio Sterpin si rincorrono da un programma all’altro. C’è però un altro indizio decisivo: da dove provengono i sacchi neri in cui è stato ritrovato il corpo di Liliana ormai senza vita?

Oltre ai due casi cardine, nel corso della serata in compagnia dell’approfondimento di Quarto Grado ce ne saranno altri che potranno essere seguiti non solo in diretta tv ma anche live streaming attraverso le piattaforme Mediaset Infinity, sia da web (pc) che da app ufficiale (tablet e smartphone), da cui poter successivamente recuperare la replica dei singoli servizi o della puntata integrale.

