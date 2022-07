Quarto Grado, 22 luglio 2022/ Anticipazioni e casi: Saman Abbas e Roberta Ragusa

Quarto Grado, la puntata di oggi 22 luglio 2022: i casi

Questa sera andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa la nuova puntata di Quarto Grado, la trasmissione di approfondimento e cronaca nera condotta da Gianluigi Nuzzi e con la collaborazione di Alessandra Viero. Si tratta di un nuovo appuntamento nell’ambito della versione “Le Storie Estate” e vedrà al centro due casi ampiamente noti ed affrontati nel corso dei mesi passati, ovvero quello di Saman Abbas e l’annoso caso di Roberta Ragusa. Ci sono nuovi sviluppi? E se si, di cosa si tratta?

La trasmissione a cura di Siria Magri, Quarto Grado, riaccenderà questa sera i riflettori sul caso di Saman Abbas. Della ragazza appena diciottenne si erano perse le tracce il primo maggio dello scorso anno. Ad oltre un anno dalla sua sparizione, non ci sarebbero più dubbi sul destino drammatico della ragazza di origini pachistane ma residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo gli inquirenti la giovane sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia e fatta sparire in quanto rifiutava di unirsi in matrimonio combinato. Saman, di contro, oltre a volersi sposare con il fidanzato e suo connazionale, amava vivere all’occidentale. Un vero e proprio affronto per la sua famiglia. Per l’omicidio di Saman Abbas sono accusati i genitori, lo zio e i cugini.

Il caso di Roberta Ragusa a Quarto Grado

Al centro della nuova puntata di Quarto Grado in onda questa sera, venerdì 22 luglio 2022, sarà affrontato anche il caso ormai noto di Roberta Ragusa. La mamma di Gello di San Giuliano Terme (Pisa) fece perdere le tracce nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. Per chi indagava e successivamente per tre gradi di giudizio, Roberta sarebbe morta, uccisa per mano del marito Antonio Logli, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione in Cassazione. Lui però, in tutti questi anni si è sempre dichiarato innocente e sostiene che la moglie si sia allontanata volontariamente.

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Quarto Grado di oggi 22 luglio si concentrano solo sui due casi in oggetto ma altri ne saranno sviscerati nel corso della serata. In prima linea ci saranno diversi esperti, opinionisti e giornalisti pronti a dibattere sui casi del momento e sui loro sviluppi. Per poter guardare la nuova puntata di Quarto Grado, oltre a sintonizzarsi su Rete 4 in prima serata sarà possibile anche seguirla in live streaming attraverso le piattaforme Mediaset Play, sia via pc (collegandosi al sito ufficiale) ma anche attraverso l’omonima applicazione, in mobilità, scaricandola su smartphone e tablet. Attraverso le medesime modalità sarà poi disponibile la replica della puntata integrale o dei singoli servizi.











