Quarto Grado, Omar Confalonieri e Nada Cella/ Anticipazioni e casi 12 novembre

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 12 novembre

Torna nella prima serata di oggi, venerdì 12 novembre, l’appuntamento in compagnia della trasmissione Quarto Grado, in onda a partire dalle ore 21.25 circa su Rete 4. Alla conduzione del programma di approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri ritroveremo come di consueto Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero che approfondiranno i principali casi di cronaca del momento e non solo. Ad intervenire in studio ed in collegamento, svariati ospiti, tra opinionisti ed esperti.

Due i casi al centro della nuova puntata di oggi di Quarto Grado. I riflettori si accenderanno sulla vicenda con protagonista Omar Confalonieri, noto agente immobiliare di Milano ma finito in arresto con l’accusa di aver narcotizzato una coppia ed aver violentato la donna durante un incontro di lavoro. Il 48enne, secondo quanto appurato dalle indagini ancora in corso, avrebbe portato marito e moglie in un bar per un aperitivo non prima di aver disciolto nel drink un farmaco per narcotizzare entrambi. Il dubbio degli inquirenti è che Confalonieri possa essere uno stupratore seriale e su questo aspetto si concentrano attualmente le indagini.

Quarto Grado torna sul caso Nada Cella

Al centro della nuova puntata di Quarto Grado di oggi, venerdì 12 novembre, l’attenzione si focalizzerà anche su un cold case, quello di Nada Cella. La giovane 24enne fu uccisa a Chiavari il 6 maggio del 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava come segretaria. A distanza di molti anni dall’accaduto, gli inquirenti sono tornati ad analizzare nuovamente l’intera scena del crimine fino a rintracciare l’identikit di una donna che potrebbe avere avuto un ruolo attivo nel delitto di Nada. Non è escluso che il movente possa avere a che fare con la gelosia.

La nuova puntata in onda nella prima serata di oggi di Rete 4 vedrà altri interessanti casi di cronaca dibattuti come sempre dal padrone di casa e dai suoi ospiti. Quarto Grado oltre alla messa in onda televisiva potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito o all’app di Mediaset.it. A distanza di poco tempo dalla messa in onda sarà già possibile recuperare i vari servizi on demand attraverso le medesime piattaforme – anche in mobilità – mentre poco dopo la fine della puntata sarà disponibile per la replica in streaming a coloro che non sono riusciti a seguirla in diretta.



