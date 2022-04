Quarto Grado, anticipazioni puntata 1 aprile/ Casi Carol Maltesi e Liliana Resinovich

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 1 aprile 2022

Questa sera, venerdì 1 aprile 2022, torna su Rete 4 il consueto appuntamento all’insegna della trasmissione di approfondimento giornalistico, Quarto Grado. Alla guida della trasmissione a cura di Siria Magri, come da tradizione troveremo la coppia di conduttori formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, i quali si occuperanno dei principali casi di cronaca del momento con un occhio di riguardo a quelli che hanno caratterizzato le ultime pagine di nera.

In primo luogo si partirà da un delitto drammatico, quello di Carol Maltesi, la ragazza 26enne uccisa, fatta in 15 pezzi e poi abbandonata all’interno di alcuni sacchi per i rifiuti in fondo ad un dirupo a Paline di Borno, in provincia di Brescia. Un gesto choc commesso dall’ex fidanzato Davide Fontana, reo confesso, sebbene non sia ancora del tutto chiaro il movente dietro tanta violenza. Se in un primo momento l’uomo aveva parlato di un gioco erotico finito male, secondo il Gip la giovane sarebbe stata uccisa perché voleva andarsene.

La misteriosa morte di Liliana Resinovich

C’è un altro giallo che appassiona i telespettatori di Quarto Grado e riguarda Liliana Resinovich, la donna 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre e rinvenuta cadavere il 5 gennaio successivo. Il suo corpo è stato trovato in un bosco nei pressi della sua abitazione. Tuttavia non è ancora chiaro se il suo caso sia da trattare come suicidio o come un violento omicidio. Proseguono intanto le indagini che coinvolgono oltre al marito Sebastiano Visintin ed all’amico speciale Claudio Sterpin, anche un vicino di casa al quale è stato chiesto il Dna per poter procedere ad un confronto.

L’appuntamento con la nuova puntata di Quarto Grado, come di consueto è fissato alle ore 21.20 circa di oggi 1 aprile. In diretta interverranno anche i numerosi ospiti ed esperti che dibatteranno sui casi della serata. La puntata potrà essere seguita in diretta non solo su Rete 4 ma anche in streaming tramite la piattaforma di Mediaset e la relativa app gratuita. Restano attivi i canali social per ogni tipo di segnalazione.











