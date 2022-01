Quarto Grado, casi Liliana Resinovich e Roberta Ragusa/ Anticipazioni oggi 14 gennaio

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 14 gennaio: morte Liliana Resinovich

Nella prima serata di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, torna dopo la pausa natalizia la trasmissione Quarto Grado, in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 circa. Il Covid ha colpito anche il padrone di casa Gianluigi Nuzzi, che però non si lascerà abbattere dal virus e condurrà la prima puntata del nuovo anno da remoto, con Alessandra Viero. Tanti i casi che saranno trattati nel corso della trasmissione a cura di Siria Magri, a partire dal giallo che più di tutti sta tenendo con il fiato sospeso, ovvero quello di Liliana Resinovich, la pensionata 63enne di Triste scomparsa il 14 dicembre scorso e rinvenuta cadavere il 5 gennaio, in un’area boschiva poco distante dalla sua abitazione.

Liliana è stata uccisa o, come sospettato dal marito potrebbe trattarsi di un caso di suicidio? Al momento gli inquirenti non abbandonano alcuna pista anche se proprio il marito Sebastiano Visintin punterebbe il dito contro l’amico speciale di Lilly, Claudio Sterpin, che a sua volta respinge ogni accusa a suo carico ritenendo che quella emersa sulla donna sia solo una verità parziale. Mentre le indagini procedono spedite, restano aperti ancora alcuni quesiti, a partire dalla borsa e dal cellulare lasciati a casa, come mai?

Quarto Grado aggiorna sul caso di Roberta Ragusa e Denise Pipitone

La nuova puntata di Quarto Grado terrà conto anche degli ultimi aggiornamenti su un caso di cronaca nera che ha diviso l’opinione pubblica, ovvero la misteriosa scomparsa di Roberta Ragusa. La donna fece perdere le tracce dalla sua abitazione a Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. Sono trascorsi 10 anni esatti da quel giorno e nel frattempo il marito Antonio Logli, da sempre dichiaratosi estraneo, è stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Dieci anni dopo il caso potrebbe riaprirsi in seguito all’intenzione di Logli, attraverso la sua difesa, di chiedere la revisione del processo grazie ad una serie di nuovi elementi individuati, a partire da un nuovo testimone. Torna al centro dell’attenzione nuovamente l’ipotesi che la donna possa essere volontariamente fuggita all’estero. Nel corso della serata di Quarto Grado sarà trattato anche il caso di Denise Pipitone, con il processo all’ex pm Maria Angioni, accusata di false dichiarazioni al pubblico ministero, al Tribunale di Marsala.

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, come da tradizione interverranno numerosi ospiti ed esperti, tra cui le presenze fisse del programma: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. I telespettatori potranno intervenire in diretta tramite i social. L’appuntamento di Quarto Grado potrà essere seguito non solo in diretta tv ma anche in live streaming attraverso l’app Mediaset ed il sito ufficiale, mentre potrà essere recuperato in replica attraverso la sezione “on demand” sulle medesime piattaforme.



