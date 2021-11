Quarto Grado, Nada Cella e Denise Pipitone/ Anticipazioni e casi oggi 26 novembre

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 26 novembre: caso Nada Cella

Questa sera, venerdì 26 novembre 2021, si rinnova l’appuntamento settimanale con la trasmissione Quarto Grado, in onda dalle ore 21.25 circa su Rete 4. Alla conduzione del programma di approfondimento giornalistico ritroveremo come di consueto Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero e numerosi ospiti in studio ed in collegamento. La puntata sarà arricchita come da tradizione dagli interventi di esperti ed opinionisti pronti a dibattere sui casi al centro della nuova puntata odierna.

I riflettori tornano ad accendersi anche questa sera su un cold case, la morte di Nada Cella. Siamo davvero ad una svolta dopo 25 anni dal delitto? Chi ha davvero ucciso la segretaria 24enne rinvenuta senza vita il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco? Ci sarebbe un religioso il quale avrebbe chiesto proprio al commercialista di non fare il nome di Annalucia Cecere, la donna oggi indagata per l’omicidio della ragazza: di chi si tratta? Interrogativi, questi, sui quali si tenterà di far luce nel programma di Rete 4.

Quarto Grado torna sul caso Denise Pipitone

Anche questa settimana la trasmissione Quarto Grado tornerà ad occuparsi della misteriosa scomparsa di Denise Pipitone, la bambina – oggi sarebbe ormai una donna – scomparsa da Mazara del Vallo, in Sicilia, il primo settembre 2004. Il giudice si sarebbe preso del tempo per decidere sulla questione delle intercettazioni, che tuttavia per la procura non sarebbero tali da giustificare una indagine, tanto da chiederne l’archiviazione. Sono trascorsi 17 anni, ma il giallo continua a restare ancora del tutto aperto. A non volersi affatto rassegnare sono invece la famiglia di Denise e l’avvocato Giacomo Frazzitta.

La nuova puntata di Quarto Grado in onda nella prima serata di oggi di Rete 4 vedrà altri interessanti casi di cronaca dibattuti come sempre dal padrone di casa e dai suoi ospiti. Non si esclude un ritorno sul caso di Guerrina Piscaglia dopo le ultime novità che vorrebbero la donna in una casa di religiosi in Francia. Per poter seguire il nuovo appuntamento in diretta tv, basterà sintonizzarsi su Rete 4 o in alternativa seguire la puntata anche in diretta streaming collegandosi al sito o all’app di Mediaset.it attraverso i quali sarà possibile anche recuperare i singoli servizi o l’intera puntata da rivedere on demand. Attivi anche tutti i canali social ai quali poter scrivere per eventuali segnalazioni.



