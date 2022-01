Quarto Grado oggi non va in onda: perché?/ Al suo posto Speciale Quarta Repubblica

Nella prima serata di oggi, venerdì 28 gennaio 2022, la trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero non andrà in onda. Il programma dedicato ai casi di cronaca nera, lascerà spazio questa sera allo speciale di Quarta Repubblica Quirinale, dedicato ovviamente alle elezioni del Presidente della Repubblica. L’annuncio del repentino cambio di programma è giunto nelle passate ore attraverso i canali social della trasmissione: “Questa sera Quarto Grado non andrà in onda per dare spazio alle elezioni per il tredicesimo Presidente della Repubblica”.

Ma quanto torneranno i casi di cronaca sapientemente illustrati da Gianluigi Nuzzi e da Alessandra Viero? Stando alle ultime notizie fornite dalla pagina Twitter del programma, dovremo attendere il prossimo 4 febbraio per poter conoscere retroscena ed aggiornamenti dei principali casi di cronaca del momento, con i collegamenti dai luoghi delle scomparse misteriose o dei delitti e con gli interventi degli esperti in studio.

Se Quarto Grado lascerà stasera a bocca asciutta i numerosi spettatori appassionati di cronaca nera, coloro che stanno seguendo con partecipazione le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica troveranno pane per i propri denti nell’appuntamento speciale all’insegna del programma di approfondimento giornalistico, Quarta Repubblica, in onda in prima serata al posto della trasmissione di Nuzzi.

A darne notizia è stata la pagina social di QuiMediaset che ha annunciato: “Questa sera, in prima serata su Rete quattro, Quarto Grado non andrà in onda per lasciare spazio allo “Speciale Quarta Repubblica Quirinale” condotto da Nicola Porro per tutti gli aggiornamenti sulla votazione per l’elezione del Presidente Della Repubblica”. L’appuntamento è fissato come sempre in prima serata. Avremo modo quindi di conoscere come è andato il quinto scrutinio in programma per oggi, durante il quale Casellati si ferma a 382 voti con 406 astenuti.

Questa sera #Quartogrado non andrà in onda per dare spazio alle elezioni per il tredicesimo Presidente della Repubblica. Ci rivediamo venerdì 4 febbraio!🧡 pic.twitter.com/rXwhTDHxQP — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 28, 2022





