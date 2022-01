Gianluigi Nuzzi col colbacco conduce Quarto Grado dal terrazzo/ Il web si scatena

Gianluigi Nuzzi, risultato positivo al Covid-19, ha condotto la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 14 gennaio, dal terrazzo della sua casa, con tanto di colbacco per proteggersi dalle rigide temperature. “Il virus non deve fermarci”, ha ripetuto più volte nel corso della diretta su Rete 4. Anche la collega Alessandra Viero è stata costretta a rimanere in quarantena poiché contagiata, ma a differenza del conduttore ha potuto collegarsi da una stanza al caldo.

Perché Gianluigi Nuzzi non c'è a Quarto Grado?/ Lo "sostituisce" Alessandra Viero

Per quanto riguarda il povero Gianluigi Nuzzi, invece, le riprese sono state più complesse. A spiegarlo è stato egli stesso, prima di dedicarsi alla trattazione dei casi di cronaca della puntata: “Mi trovo sul terrazzo di casa, gli operatori hanno montato la telecamera sul terrazzo dei miei vicini. Stiamo facendo tutto in sicurezza”, ha spiegato. Impossibile, infatti, fare entrare i suoi collaboratori in casa, data la sua positività. È così che il conduttore, per difendersi dal freddo, si è coperto il capo con un colbacco. L’immagine ha parecchio divertito i telespettatori.

Quarto Grado, casi Liliana Resinovich e Roberta Ragusa/ Anticipazioni oggi 14 gennaio

Gianluigi Nuzzi col colbacco conduce Quarto Grado dal terrazzo: la reazione del web

Le immagini di Gianluigi Nuzzi che conduce la puntata di Quarto Grado sul terrazzo della sua casa, con tanto di colbacco sul capo, è immediatamente diventata virale. Il web si è scatenato, ironizzando sulla scena andata in onda su Rete 4 nella serata di venerdì 14 gennaio. Il popolo di Twitter, come ricostruito da Dagospia, in particolare, non è riuscito a trattenersi. “Questo sarà un meme per i prossimi 40 anni”, ha sottolineato un utente. “Portategli un Ciobar”, ha proposto qualcuno. Infine, un altro scherza in riferimento ad un recente caso di cronaca: “La terrazza sentimento di Nuzzi”.

Nuzzi: “Mentana non dia spazio a insulti no vax contro Sassoli”/ “Sono dei cretini”

Ad infilare il dito nella piaga ci ha pensato anche la regia del programma di Rete 4, che erroneamente, mentre erano in onda le immagini di Gianluigi Nuzzi col colbacco in terrazza, ha proposto come sottotitolo relativo ad un episodio che sarebbe stato trattato successivamente: “Esce di casa per andare dal parrucchiere e scompare”. Gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di infiammarsi con la loro ironia, ma la speranza di tutti è che il conduttore e Alessandra Viero possano guarire al più presto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA