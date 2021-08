Quasi amici, storia vera/ Il libro Il diavolo custode e l’amicizia tra Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou

Storia vera del film Quasi amici tratta dal libro dal titolo “Il diavolo custode”

Quasi amici, c’è una storia vera dietro il film francese campione di vendite al botteghino nel 2011. La pellicola, diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano, è diventata oramai un cult del cinema moderno e racconta l’amicizia tra un uomo d’affari tetraplegico e il suo badante algerino dal passato alquanto pericoloso. Ad interpretare i due personaggi sono l’attore francese François Cluzet nei panni del businessman costretto a vivere su una sedia a rotelle, mentre il badante ha il volto dell’attore Omar Sy. Si tratta di una storia vera quella del film francese ispirato alla vera amicizia nata tra businessman corso Philippe Pozzo di Borgo e il badante algerino Abdel Sellou.

La storia è stata raccontata anche dal miliardario nel suo libro dal titolo “Il diavolo custode” a cui si è aggiunta poco dopo anche la versione del suo badante Abdel Sellou che ha scritto l’opera “Mi hai cambiato la vita”. I due si sono incontrati quando Philippe aveva 43 anni e Abdel soli 21. Un’amicizia davvero speciale come ha più volte raccontato Abdel Sellou che su Phillipe ha detto: “tutti e due abbiamo capovolto il destino che sembrava già scritto per noi. Lui è ben più che un amico per me, perché è anche un padre, un maestro, il mio angelo”.

Chi sono Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou di “Quasi Amici”

Ma chi sono i due protagonisti di questa bellissima storia di amicizia poi ripresa e raccontata nel film “Quasi Amici”? Philippe Pozzo di Borgo è un imprenditore francese di successo che ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore dello storico marchio di champagne “Pommery” . Non solo, l’uomo è stato anche proprietario di una residenza nobiliare a Parigi: l’Hotel Pozzo di Borgo. L’uomo è di sangue nobile essendo il secondo figlio del duca francese Pozzo di Borgo e della Marchesa di Vogue, famiglia di nobili che risale al 1500. Prima di diventare direttore per il noto marchio di champagne “Pommery”, Philippe ha lavorato anche per la Moët and Chandon. Nel 1993 un terribile incidente lo rende tetraplegico; una disabilità che gli ha cambiato la vita. Oggi l’uomo ha 70 anni e si è sposato con Béatrice Roche, madre dei suoi due figli Laetitia e Robert-Jean. Dopo la morte della moglie ha ritrovato la felicità in Marocco con Khadija.

Abdel Sellou, invece, è stato in galera in Algeria. L’uomo viveva nelle banlieu di Parigi e più volte ha raccontato di aver pensato di sottrarre diversi oggetti di valore dalla casa del ricco miliardario. Tutto cambia quando i due diventano grandi amici imparando entrambi qualcosa l’uno dall’altro. Philippe Pozzo di Borgo, infatti, grazie all’arrivo di Abdel cambia la prospettiva della sua vita: mette da parte l’idea di farla finita, anzi ricomincia a vivere. Oggi Abdel ha 48 anni.



